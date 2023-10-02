Коммуникационная кампания "Выкса-фестиваля" получила пиар-премию Proba Awards

Благодаря фестивалю нижегородский моногород Выксу узнали как региональный центр современного искусства

ТАСС, 2 октября. Группа ОМК, благотворительный фонд "ОМК-Участие" и продюсерская компания "Марка" получили международную премию Proba Awards 2023 в номинации "Продвижение территорий" за коммуникационную кампанию "Выкса-фестиваля"-2022. Об этом сообщили в пресс-службе группы ОМК.

Премию вручили на ежегодном международном форуме по коммуникациям Baltic Weekend (16+) в Санкт-Петербурге.

"Фестиваль новой культуры в Выксе ОМК и благотворительный фонд "ОМК-Участие" проводят с 2011 года. Известные художники, музыканты, актеры, фотографы приезжают в город для участия в фестивале, исследуют местную культуру, в соавторстве с жителями создают творческие проекты. Сейчас в Выксе более сотни объектов искусства, включая работы современных художников - Эрика Булатова, Миши Most, Тимофея Радя, Паша-183 и многих других. Фестиваль дал импульс трансформации городской среды, здесь заработали арт-резиденция, культурный центр "Волна" с творческими мастерскими и выставками, продюсерский центр, который готовит специалистов по организации культурных событий, а также другие новые общественные пространства", - сказано в сообщении.

"Выкса-фестиваль" - комплексный проект, который помогает развивать творчество и инициативу жителей Выксы, формирует и поддерживает креативные индустрии, делает жизнь интереснее и комфортнее. Благодаря системе коммуникаций, которую выстроили вокруг фестиваля, Выксу в России знают не только как промышленный центр, но и как центр современного искусства и успешный пример развития малого города через социокультурные проекты. Город притягивает к себе внимание туристов, в 2019-2022 годы турпоток вырос вдвое. Мы благодарим коллег за внимание к нашему проекту и высокую оценку", - отметила директор по бренду, коммуникациям и КСО группы ОМК Мария Курносова на церемонии вручения.

Группа ОМК стала одной и самых активных и результативных участников премии, отметили в пресс-службе. Еще два проекта компании стали финалистами. Это художественный фильм "Завод" (12+), созданный командой коммуникаций ОМК, в фильме сыграли сотрудники. Лента в жанре личной истории собрала больше 100 тыс. просмотров и помогла привлечь на предприятие ОМК новых сотрудников, повысить престиж рабочих профессий. В шорт-лист премии Proba Awards-2023 также вошла корпоративная газета "Территория ОМК", которая еженедельно выходит тиражом более 17 тыс. экземпляров. Ее читают сотрудники компании из 34 регионов.

Конкурс на получение премии в области связей с общественностью Proba Awards (16+) - международная коммуникационная премия, учреждена в 2000 году, ежегодно награждают лучших специалистов коммуникационной отрасли, агентства и проекты. Жюри премии проводит конкурсный отбор заявок и определяет финалистов в 17 номинациях. Церемония награждения конкурса включена в официальную программу международного форума по коммуникациям Baltic Weekend и проводится каждый сентябрь в Санкт-Петербурге.