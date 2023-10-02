На Национальном рекламном форуме обсудят влияние цифровых технологий на рост брендов

Стратегическая digital-сессия будет сфокусирована на обсуждении экосистем, технологического потенциала рынка и трендов интерактивной рекламы

ТАСС, 2 октября. В этом году старт Национального рекламного форума состоится 15 ноября в Москве (18+). Деловую программу откроет День Digital (Цифровой) и AdTech (Рекламные технологии), который пройдет при поддержке Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР). Влияние маркировки на индустрию, перспективы развития экосистем, стратегии локализации брендов, большой E-com самми (саммит по электронной коммерции)т, обзор ключевых тенденций в influence-маркетинге (маркетинг влияния) станут важной частью первого дня НРФ’7.

Запрос на эффективные инструменты для цифровизации и автоматизации бизнеса является одним из ключевых со стороны федеральных и региональных рекламодателей, поэтому на НРФ’7 участников ожидают практические примеры решения этой проблемы.

Об участниках открытия НРФ’7

Стратегическая digital-сессия будет сфокусирована на обсуждении экосистем, технологического потенциала рынка и трендов интерактивной рекламы.

На сессии обсудят внедрение маркировки интернет-кампаний, влияние законодательных нововведений на общие цифры рынка и основные вызовы перед игроками за последние два года. Президент АРИР, модератор сессии Борис Омельницкий проведет обзор рынка интерактивной рекламы, затрагивающий интересы всех игроков сегмента цифровых коммуникаций.

Во втором блоке стратегической digital-сессии взгляд на будущее интернет-рекламы с позиции экосистем представят приглашенные эксперты:

Лидер рекламных продуктов и технологий Сбера Владимир Мосин;

Директор по работе с агентствами, Яндекс Виктория Кинаш;

Директор по рекламным технологиям МТС Елена Мельникова и другие.

В заключительной части стратегической сессии эксперты поделятся видением, как использовать инструменты интерактивной рекламы для роста сейчас и в будущем, какие инструменты цифровых коммуникаций стоит внедрить для развития своего бизнеса, что следует скорректировать в digital медиамиксе, как персонализация рекламных сообщений влияет на продажи и привлечение клиентов. Представители агентств и рекламодателей расскажут, как импортозамещение и локализация повлияли на рынок рекламы с точки зрения решений и технологий, и представят свой взгляд на особенности продвижения новых брендов. Также участники форума узнают о рабочих стратегиях оказания клиентского сервиса в связке "исполнитель-заказчик".

О современных трендах интерактивной рекламы

Одним из направлений в программе Digital дня НРФ’7 станет дискуссия об этических аспектах искусственного интеллекта. Эксперты рынка цифровой рекламы в этом году сделают упор на метавселенных, геймификации, виртуальных инфлюенсерах и импакт-контенте.

Оценка влияния глобальных технологических трендов будет представлена на главной сцене форума. Еще одним направлением первого дня форума станет обширная дискуссия об influencer-маркетинге при поддержке Ассоциации интерактивной рекламы (АРИР), Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и проекта "ТопБЛОГ".

О том, как не допустить фатальных ошибок и какие изменения претерпели нативные интеграции, расскажут:

Модератор: Digital-продюсер Евгений Вольтов.

Среди подтвержденных участников:

Руководитель проекта "ТопБЛОГ" Дмитрий Бескромный;

Председатель комитета influencer-маркетинга в АРИР Антон Петухов;

Директор департамента собственного производства RUTUBE Алексей Федоров;

Руководитель группы оригинального контента в Дзене Евгений Гуцал.

Эксперты обсудят, какой контент будет востребован в дальнейшем и в чем специфика доступных социальных сетей и платформ, включая Rutube, VK Видео, Telegram, YouTube и Дзен. Модераторировать дискуссию будут руководитель направления по взаимодействию с партнерами президентской платформы "Россия - страна возможностей" Александра Гречко, и президент Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Таня Иванова.

На НРФ’7 специалисты АБА представят карту рынка, а также проанонсируют совместный запуск нового рейтинга с АРИР и АКАР.

Под эгидой НРФ впервые пройдет большой E-COM-саммит

Согласно исследованию, в 2022 году российские потребители потратили в онлайн-магазинах на 65% больше, чем в 2021 году. Общий оборот интернет-торговли в розницу по итогам прошлого года составил 5,7 трлн рублей, что на 38% больше, чем в 2021 году. Такая активность является хорошим показателем покупательской активности и порождает ряд трудностей для тех, кто хочет работать на площадках электронной коммерции. Высокая конкуренция за покупателя, а также неравномерное распределение свободных полок между крупными брендами и нишевыми продуктами осложняют продвижение.

Чтобы избежать снижения темпов развития e-commerce, важно обмениваться опытом и проводить оценку дальнейших перспектив. Именно поэтому программа E-COM-саммита будет построена вокруг вызовов и возможностей на рынке электронной коммерции. Подробности об экспертах и основных направлениях появятся позднее.

В рамках первого дня НРФ, на специальной дискуссионной зоне СберСеллера и SberAds, эксперты расскажут о синергии брендинга и performance-подходов для построения человекоцентричных рекламных коммуникаций.

О вечерних мероприятиях дня Digital & AdTech на НРФ’7

Для участников НРФ запланирована программа по случаю открытия форума.

Завершением public talk об инфлюсенсерах станет церемония награждения участников "ТопБЛОГеры" (конкурс и образовательная программа для развития системы социальных лифтов в сфере новых медиа для блогеров общественно-значимых тематик). На площадке НРФ будут награждены более 100 лучших блогеров.

Далее состоится эксклюзивный видеопоказ самых награждаемых роликов на международных рекламных фестивалях в главном зале КАРО 11 Октябрь. Зрители увидят лучшие креативные кейсы из практики мирового креатива за 2022-2023 годы.

В завершение гостей ожидает праздничная вечеринка, приуроченная к началу трехдневного форума. Участники события смогут отдохнуть в неформальной обстановке в кафе "Чудо-Юдо" на Новом Арбате - прямо напротив места проведения НРФ’7.

Регистрация на НРФ’7 и вся информация о событиях юбилейной недели рекламы доступна на сайте.

Организаторы: АКАР, АРИР, РАМУ, ЦРБК.

Титульный партнер: сейлз-хаус "Газпром-медиа".

Генеральный Out-of-Home-партнер: Russ.

Генеральный research-партнер: исследовательская компания Mediascope.

Генеральный fintech-партнер: Тинькофф.

Технологический партнер: МТС ADS.

Партнеры:

Сейлз-хаус СберСеллер, Media Instinct Group, OMD OM Group, СберМаркетинг, Media Direction Group, Okkam, НРА, коммуникационная группа АДВ, NMi Group, Группа Игроник, Национальная Медиа Группа, МЕДИА1, "Восток-Медиа", SkyTecKnowlogy, компания VK, медиахолдинг Group4Media, Platforma, Mediasniper, Яндекс, Admetrix, Hybrid, система программатик-маркетинга Soloway, iConText Group, сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ, СППИ ГИПП.

Информационные партнеры:

Партнер по регистрации: А5000.

Полиграфический партнер: Zcard и Zeta Print.

Эксклюзивные шоу-партнеры: ABC Show, "Вечер беспринцЫпных пожирателей рекламы".

Индустриальный контент-портал: ADPASS.

Генеральный индустриальный партнер: Sostav.

Генеральное информационное агентство: ТАСС.

Генеральный информационный партнер: Rambler&Co.

Федеральный радио-партнер: ГПМ Радио.

Официальный деловой партнер: РБК.

Ведущий информационный партнер: Российская газета.

Информационные партнеры: INC, Сноб, Лайфхакер, холдинг 1MI, Shkulev Media Holding, InVoice Media, Krutoy Media, AdPlay.

Информационные отраслевые партнеры: InterComm.Media.

Индустриальный партнер: АКМР.

Премиальное индор-телевидение: Novikov TV.

Indoor-партнер: Ингруп.рф.

Outdoor и Indoor-партнеры в регионах: Intronic, Port Media, 2 этаж, РА "МОСТ", РА "Перспектива".

Категория: 18+.

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