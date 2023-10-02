В поселке Троицкий на Среднем Урале реконструируют парк

В советские годы этот объект был одним из любимых мест отдыха местных жителей

ТАСС, 2 октября. Начинается подготовка к обновлению облика парка в поселке Троицкий Талицкого городского округа Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона.

"В советские годы в поселке Троицкий (Талицкий городской округ) рядом с деревообрабатывающим комбинатом был прекрасный парк. Здесь проводили праздники и соревнования, жители отдыхали семьями - пока дети резвились на качелях и каруселях, родители могли побеседовать между собой на лавочках. В 1990-е годы ДОК закрылся, и парк стало некому содержать", - приводятся в сообщении слова председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной.

Спикер областного парламента добавила, что за время запустения парк зарос, и теперь пришла пора дать ему "вторую жизнь". "До весны следующего года будет разработана проектно-сметная документация по обустройству парка. Проектом будет предусмотрено озеленение (разбивка цветников, посадка кустарников, цветущих растений, устройство газонов), установка лавочек, сцены, малых архитектурных форм, качелей, детской и спортивной площадок, обустройство сети тропинок и освещения. Когда будет реализован сам проект, будет известно в следующем году - это зависит от качества подготовки проектно-сметной документации, а далее от наличия финансирования. В моей поддержке таличане могут не сомневаться", - добавила Бабушкина.