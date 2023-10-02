В Московской консерватории пройдет концерт в честь Веры Горностаевой

Мероприятие состоится 3 октября

ТАСС, 2 октября. В Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 3 октября состоится концерт-посвящение Вере Горностаевой - профессору, педагогу, пианистке, просветителю (6+). В "Эстафете Веры" традиционно принимут участие ее коллеги, ученики разных поколений.

На сцену выйдут как молодые представители фортепианного искусства, так и признанные мастера - Валентин Малинин, Варвара Мягкова, Глеб Романчукевич, Татьяна Титова, Аксинья Потемкина. Программа откроется философской преамбулой - Хоралом Баха в транскрипции для фортепиано. Основной блок сочинений связан с наследием Метнера и Рахманинова, композиторов значимых для самой Горностаевой. Прозвучат сонаты для фортепиано соло, а также Третий и Четвертый концерты Рахманинова, в которых партнером солистам станет Концертный симфонический оркестр Московской консерватории под управлением Анатолия Левина.

Более 50 лет Горностаева воспитывала в стенах Московской консерватории музыкантов. "Вера - это неповторимое сокровище. Она первоклассный исполнитель и профессор. Ее ум, гордо и невредимо сохранивший себя вопреки всем резким переменам в историческом времени, прочен, как сталь, и вместе с тем гибок", - говорила о Горностаевой японская пианистка Хироко Накамура.

Возрастная категория 6+.