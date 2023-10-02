Фестиваль "КиноВЕЧЕ" раздал призы

Кинопоказы фестиваля посетили более 10 тыс. человек

ТАСС, 2 октября. Более 60 кинопоказов XVII Всероссийского фестиваля исторических фильмов "КиноВече" посетили более 10 тыс. человек.

Торжественное закрытие "КиноВече" прошло 25 сентября в Тверском областном академическом театре драмы. Ярким финалом торжественной церемонии закрытия стал премьерный показ продолжения легендарных гардемаринов - фильма "Гардемарины 1787. Мир", режиссером-постановщиком которого выступила Светлана Дружинина. В этот вечер именно жители Твери стали первыми зрителями картины. Старт фестивалю, который собрал целую плеяду выдающихся деятелей российского кино разных лет, был дан 21 сентября.

"Мы гордимся тем, что на тверской земле создавались легендарные фильмы, вошедшие в золотой фонд отечественного кинематографа. Важно, что особое внимание в программе фестиваля уделено сохранению правды о Великой Отечественной войне и освещению сегодняшних событий, когда наши бойцы, как их деды и прадеды, сражаются с нацизмом", - отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

32 показа состоялось в городе Твери на семи площадках: Тверской академический театр драмы, кинотеатр "Звезда", Музей живописи В.М. Сидорова "На теплой земле", исторический парк "Россия - моя история", Тверское суворовское военное училище, Дом народного творчества. Также кинособытие охватило 26 районных кинотеатров и Домов культуры в Ржеве, Бежецке, Калязине, Кимрах, Торжке, Торопце, Завидово, Тургиново.

Конкурсная программа насчитывала восемь фильмов. Кроме того, были организованы авторские и специальные ретроспективные программы, посвященные знаменательным датам, выдающимся деятелям России и Твери. Были показаны документальные, короткометражные и анимационные работы.

В ходе "КиноВЕЧЕ" состоялся специальный показ документального фильма "Великая Отечественная в фотохронике ТАСС". Фильм, который рассказывает о фотографиях военных лет и судьбах журналистов, которые их отсняли, представила зрителям продюсер, руководитель отдела внешних коммуникаций департамента корпоративных коммуникаций ТАСС Екатерина Титова.

"Нам пришлось много работать, взаимодействовать с большой аудиторией. Очень благодарны за возможность провести "КиноВече" здесь, на тверской земле. Мы познакомились с получившим новый облик тверским краем, с улицами и проспектами, где когда-то проводили свои съемки. Мы вернулись в молодую, обновленную Тверь", - отметила Светлана Дружинина.

Обладателем гран-при фестиваля стал фильм "Русский крест" (режиссер Эдуард Бояков). Картина также удостоена приза Губернатора Тверской области.

Приз за лучшую мужскую роль присужден Александру Чичахову. Его работа в фильме "Не хороните меня без Ивана" получила высокую оценку. Лучшая женская роль - у актрисы Ольги Красько в картине "Туман".

Лучший сценарий, по мнению жюри, также у фильма "Не хороните меня без Ивана" (режиссер Любовь Борисова, сценарий Любовь Борисова, Юлия Клименко). Максиму Осадчему присужден приз за лучшую операторскую работу в картине "Русский крест". Лучшей режиссерской признана работа Любови Борисовой в фильме "Не хороните меня без Ивана".

Также вручены специальные призы фестиваля. В номинации "Легенда отечественного кино" - народному артисту России, кавалеру Ордена Почета и Ордена "За заслуги перед Отечеством" III, IV степени Евгению Киндинову. Приза за вклад в развитие кинематографа удостоен народный артист России, лауреат государственной премии СССР, профессор, кинооператор Анатолий Мукасей. Приз РВИО (Российского военно-исторического общества) вручен фильму "Легенда о Самбо" (режиссер Андрей Богатырев).

За цикл документальных фильмов-расследований писатель, сценарист, драматург Александр Звягинцев был удостоен специального приза "За многолетнюю и активную работу по сохранению исторической памяти". "Кино показывает поведенческий культурный код человека. И правильно выработанные ориентиры программы кино также являются определенным ориентиром. …И, нужно хорошо помнить, что сценическая память - это очень важный фактор формирования общественного сознания", - отметил важность нравственной наполненности современного кино Звягинцев.

Приза зрительских симпатий удостоен документальный фильм "Селигерье" (режиссер Анастасия Шкитина). Игровое кино - "Портной из Бруклина" (режиссер Евгений Серов), исторический сериал - "Раневская" (режиссер Дмитрий Петрунь).

Председатель жюри фестиваля Юрий Кара дал свою оценку программе показов кинофестиваля: "Исторические фильмы, представленные на фестивале, несут правду, совесть и свет, - подчеркнул Юрий Кара. - Самое главное - мы увидели, что фестивалю поверили, на показы активно шли зрители. Для меня было большой честью и удовольствием работать здесь".

Мероприятие было организованно при поддержке правительства Тверской области, Президентского фонда культурных инициатив, Российского военно-исторического общества.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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