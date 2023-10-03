3 октября, 05:25

Шесть топ-менеджеров ГК "ЕЮС" вошли в финал Рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров"

Президент группы компаний Сергей Бекренев победил в номинации "Профессиональные услуги" ТОП-250 высших руководителей

ТАСС, 3 октября. Ежегодный рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" опубликовали 27 сентября. В него вошли шесть топ-менеджеров Группы компаний "ЕЮС".

Президент ГК "ЕЮС" Сергей Бекренев победил в номинации "Профессиональные услуги" ТОП-250 высших руководителей рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров".

Бекренев стал автором идеи создания и руководителем первого правового дистанционного сервиса в 2007 году, который за 16 лет вырос в экосистему сервисов для решения всех жизненно важных вопросов клиентов.

Сегодня Бекренев также выступает в роли визионера, идеолога и создателя пространства роста и новых стартов для ELS Space.

Президент ГК "ЕЮС" ежегодно становится участником рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров".

"ТОП-1000 российских менеджеров" - это межотраслевой и мультифункциональный рейтинг профессиональной репутации управленцев высшего звена, который составляется путем независимого голосования руководителей со всей России. 

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