Ефимов сообщил о восстановлении 520 ветхих построек в Москве

Примерами преображения стали обновленные здания в историческом центре города

ТАСС, 3 октября. За 2,5 года в столице восстановили более 500 ветхих объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Город занимается выявлением ветхих построек для их последующего ремонта и возврата в хозяйственный оборот. В рамках этой работы специалисты Госинспекции совместно с собственниками ветхих строений определяют ключевые этапы по ремонту ветхого фонда и принимают участие в разработке дорожных карт.

"Масштабная реализация проекта началась в этом году. За восемь месяцев 2023-го в столице отремонтировали 230 ветхих построек, что в 1,7 раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Всего с 2020-го в Москве восстановили 520 таких объектов", - рассказал Владимир Ефимов.

Примерами преображения стали обновленные здания в историческом центре города. В Басманном районе отреставрировали объект культурного наследия федерального значения "Фанагорийские казармы (Почтовый двор), 2-я половина XVIII - начало XIX в. Ограда начала XIX в." по адресу: Бригадирский переулок, дом 13, строение 5. Госинспекцией по недвижимости совместно с собственником и Департаментом культурного наследия города Москвы была проработана дорожная карта по восстановлению объекта и проведены фасадные работы.

"Сейчас в работе Госинспекции по недвижимости находится свыше 2,1 тыс. ветхих значимых построек. Некоторые из выходят фасадами на центральные улицы. Завершить комплекс мероприятий планируется к концу 2025 года", - сказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Госинспекция по недвижимости проводит работу по выявлению ветхих построек во всех административных округах Москвы.

В Москве реставрируют здания и обучают новых реставраторов, сохраняют археологические находки, проводят тематические форумы и мастер-классы, а также знакомят москвичей с историей города, районов и даже отдельных улочек. Благодаря этому живой интерес к российской столице испытывают не только ее жители, но и путешественники из самых разных стран и городов.

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Столичная Госинспекция по недвижимости с 2020 года занимается выявлением ветхих построек и их последующим восстановлением. Выявление объектов ветхого фонда - один из основных элементов профилактики правонарушений и сохранения архитектурной составляющей столицы. Заброшенные неприглядные постройки не только искажают внешний облик города, но и несут потенциальную угрозу для жителей из-за своего аварийного состояния. С 2020 года в столице демонтировали 786 таких построек. Одновременно ремонтируются строения, подлежащие восстановлению, в том числе исторические здания и объекты культурного наследия.