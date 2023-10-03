В Московской консерватории пройдет концерт к 80-летию композитора Фараджа Караева

На сцену выйдет Концертный симфонический оркестр Московской консерватории под управлением заслуженного артиста России Анатолия Левина, а также пианист Яков Кацнельсон

ТАСС, 3 октября. В Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 10 октября состоится концерт, посвященный 80-летию одного из самых ярких композиторов постсоветского пространства Фараджа Караева (6+). На сцену выйдет Концертный симфонический оркестр Московской консерватории под управлением заслуженного артиста России Анатолия Левина, а также пианист Яков Кацнельсон. В программе вечера - "Пражская" симфония Моцарта, Бранденбургский концерт №5 Баха и сочинения юбиляра.

По мнению критиков, Фарадж Караев обладает уникальным авторским стилем и композиторским мастерством. В настоящее время он успешно сочетает композиторскую деятельность с преподавательской, уже много лет являясь профессором Московской консерватории.

"Вдохновение, как сказал Петр Ильич Чайковский, - это такая гостья, которая не любит посещать ленивых. Вот и я, подобно служащему, который ежедневно отправляется на работу, отправляюсь к роялю. Для меня создание музыки - это кропотливая работа", - признается композитор.

Возрастная категория: 6+.