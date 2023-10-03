Игроки IT-рынка обсудили эффективные инструменты в условиях ускоренного импортозамещения

Участники отметили, что только при технологической открытости и тесном сотрудничестве всех игроков рынка России удастся эффективно и легко перейти на отечественные решения и достичь технологического суверенитета

ТАСС, 3 октября. В ходе пленарной сессии на площадке Axoft Maximum Pro "Территория IT-совместимости" обсудили совместимость отечественных и зарубежных решений, требования регуляторов, а также тенденцию движения в сторону экосистемности. В дискуссии приняли участие эксперты Axoft, ГК Астра, Kaspersky, Positive Technologies, Киберпротект, UserGate, Postgres Professional, Inferit.

Участники отметили, что только при технологической открытости и тесном сотрудничестве всех игроков рынка России удастся эффективно и легко перейти на отечественные решения и достичь технологического суверенитета. "Так, Axoft запустил исследование уровня совместимости отечественных IT-решений с целью выявить сложности совместимости IT и ИБ-продуктов при миграции", - рассказал директор по продуктам и технологиям Сергей Табулин.

При этом, большинство разработчиков в рамках тотального импортозамещения не ждут импульса со стороны государства, а ищут свои пути, стараясь делать их наименее "костыльными". Однако, ввиду огромного количества решений иногда интегратору крайне сложно охватить все продукты. Директор управления сервисов и аппаратных систем Axoft Константин Савченко подчеркнул важность привлечения дополнительной технической команды, усиливающей внутреннюю экспертизу, что позволяет совместно решать задачи любой сложности.

Также эксперты единогласно пришли к выводу, что для вендоров выстраивание технической поддержки через дистрибутора и интегратора менее трудозатратно, чем при работе с заказчиками напрямую, а ценовая политика производителей выстроена так, чтобы конечным потребителям было экономически выгоднее работать через системных интеграторов.

Еще один тренд последнего года - движение в сторону экосистемности при построении архитектуры. Важность перехода к экосистемности обуславливается требованием регуляторов до 1 января 2025 года перейти на отечественные решения и оборудование, что стимулирует вендоров общаться между собой, модифицируя свои продукты, делая их совместимыми.

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