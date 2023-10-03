Ямальские депутаты обсудили новые формы патриотического воспитания

Выездное заседание комитета Заксобрания Ямала по социальной политике и Молодежного парламента прошло в Ноябрьске

ТАСС, 3 октября. Новые формы патриотического воспитания стали предметом обсуждения на выездном заседании комитета Законодательного собрания Ямала по социальной политике и Молодежного парламента. Мероприятие прошло в Ноябрьске, сообщили в пресс-центре Законодательного собрания ЯНАО.

"Мне кажется, в современном обществе понятие патриотического воспитания сужено и, в основном, понимается как военно-патриотическое направление. Нам же нужно решить глобальную задачу - это формирование потребности любви к России, ее истории, ее народу. На первый взгляд, совершенно простые истины, однако поставить эту работу на системную основу сложно. Пришло время перезагрузить работу с подростками, наполнить новым патриотическим смыслом духовные, гражданские и социальные активности для молодой аудитории", - цитирует пресс-служба председателя комитета по соцполитике Надежду Гудкову.

По ее словам, разовые и фрагментарные мероприятия не дадут должного отклика, не менее важно на качественно новом уровне заниматься подготовкой и переподготовкой специалистов, работающих с молодежью, с учетом вызовов времени.

Заместитель председателя Молодежного парламента Азиз Комалов отметил, что нужно вывести на первый план любовь к истории и культуре Родины. "Ведь патриотизм зашит в нашем генетическом коде, нужно только его разбудить", - приводит слова Комалова пресс-служба. Депутат Городской думы Салехарда, активист и волонтер Роман Арефьев добавил, что все начинается с семьи и личного примера.

По итогам выездного заседания Молодежный парламент подготовит план мероприятий своего участия в патриотическом воспитании школьников и студентов, усилит взаимодействие с Молодежным правительством. Более согласованными должны стать и действия координационных советов муниципальных образований. Важным направлением станет работа с семьями, просвещение и привлечение родителей к воспитанию поколения патриотов. Реализацию поставленных задач Комитет по социальной политике взял на особый контроль, сказано в сообщении пресс-центра.