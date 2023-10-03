Ярмарка Cosmoscow объединила на одной площадке галереи из разных городов России

В общей сложности за время работы ярмарки было продано более 500 произведений современного искусства

ТАСС, 3 октября. 11-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow прошла в Москве на новой площадке - в павильоне "Форум" Центрального выставочного комплекса "Экспоцентр" с 29 сентября по 1 октября. Затем Cosmoscow 2023 продолжится онлайн на платформе TEO и будет доступна до 15 октября.

Ярмарку посетили более 31 тыс. человек, а свои стенды представили 80 галерей из разных городов России. В общей сложности за время работы ярмарки было продано более 500 произведений современного искусства в ценовом диапазоне от 4 тыс. рублей до 6 млн рублей.

В рамках некоммерческой программы Фонда Cosmoscow на площадке ярмарки "Художник года" Cosmoscow 2023 Артем Филатов представил проект "Все исчезнет!" - серию ручной графики, нарисованную с помощью брильянтового зеленого красителя, известного больше, как "зеленка". "Музей года" 2023 PERMM представил стенд, посвященный реновации бывшего здания автомобильного центра под новое пространство музея, который был спроектирован при участии архитектурного бюро Александра Леонова и художника Василия Кононова-Гредина. На стенде "Институции года" 2023 музей ZAMAN рассказал о своих исследовательских и выставочных проектах, созданных за последние два года и сосредоточенных на территории национальных республик - Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Марий-Эл и соседних регионов.

"Лучшим стендом" Cosmoscow 2023 был выбран стенд галереи Ruarts, которая получила возможность принять участие в следующей ярмарке бесплатно.

"Создавая стенд, мы старались максимально показать возможности и талант наших художников: Алексея Луки и Гриши. Тотальная инсталляция, отход от привычных шаблонов дали нам такую возможность. Мы рады, что эксперты Cosmoscow по достоинству оценили наши усилия. И что участие галереи Ruarts в следующем году уже предопределено. Для нас это будет десятая ярмарка - юбилейная", - поделилась Катрин Борисов, арт-директор галереи и фонда Ruarts.

На ярмарке было представлено несколько спецпроектов. В этом году мультидисциплинарный художник Владимир Григ создал свою первую коллаборацию с сервисом премиальных поездок Ultima Яндекс Go - трехметровое полотно "Путешествие начинается".

Новая интернет-энциклопедия РУВИКИ подготовила более 70 статей о галереях и 130 о художниках и артистах. Специально для Cosmoscow РУВИКИ представила инсталляцию художника Анатолия Akue, в центре которой находился символ "А". Художник визуализировал окружающие нас потоки данных. Он превратил в скульптурный элемент QR-код, считав который, можно было получить подробную информацию о ярмарке от РУВИКИ.

Для детской программы Cosmoscow школа "Алгоритм" исследовала передовой опыт и сквозные идеи искусства и образования второй половины ХХ века. Гости ярмарки смогли не только ознакомиться с ними, но и попробовать создать плакаты в стиле университетских парижских мастерских, где печатались манифесты в мае 68-го, выйти на образовательную прогулку и построить детскую площадку в стиле Wasteland.

Вслед за участниками арт-объединений и педагогами гости ярмарки попробовали практики. Каталогизировали хлам из детской комнаты, превратили рутинное расписание в арт-объект, создавали музыку из воздуха, собирали детскую площадку по примеру Westland.

В пространстве ярмарки Cosmoscow открыл концертный сезон фестиваль SOUND UP. Специально для этого события кураторы подготовили премьеру в стиле фьюжн: впервые пьеса композитора Симеона тен Хольта Canto Ostinato прозвучала в исполнении оркестра русских народных инструментов. Спецпроект SOUND UP был приурочен к столетнему юбилею нидерландского минималиста Симеона тен Хольта.

В этом году куратором программы Лектория Cosmoscow с общей темой "Режим сохранения" выступил Виктор Мизиано. Она включала в себя обсуждения того, как за последние два десятилетия изменилась институциональная система искусства в России, а также что ждет ее в будущем.

На традиционном медиафоруме Cosmoscow были предусмотрены обсуждения новых медиа, взаимодействия бизнеса и культуры, провенанса произведений современного искусства, особенностей взаимодействия разных участников арт-рынка и многих других тем.

Cosmoscow - крупнейшая международная ярмарка современного искусства, призванная объединять как российских, так и международных коллекционеров, галеристов и художников, основана Маргаритой Пушкиной в 2010 году. С 2014 года ярмарка проходит в сентябре, закрепив за собой место в международном арт-календаре.

ТАСС - стратегический информационный партнер

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