Участие в Российской энергетической неделе - 2023 подтвердили свыше 2,5 тыс. гостей

Центральная тема программы РЭН-2023 - "Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее"

ТАСС, 3 октября. Свое участие в РЭН-2023 подтвердили свыше 2,5 тыс. гостей из более чем 50 стран и территорий. Высокопоставленные участники, делегации из России и зарубежных стран, руководители крупнейших компаний энергетической отрасли встретятся на одной площадке и обсудят мировую энергетическую информационную повестку. Российская энергетическая неделя состоится с 11 по 13 октября в ЦВЗ "Манеж" в Москве. Центральная тема программы РЭН-2023 - "Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее".

"Российская энергетическая неделя - это крупнейшая международная отраслевая площадка. В этом году страновой состав участников точно отражает новые контуры энергетической карты мира. Очень важно слышать новых геоэкономических лидеров. Уже подтвержденное участие в Форуме ведущих международных экспертов энергетической отрасли подтверждает огромный интерес к России как важнейшему игроку на мировом энергетическом рынке. Уверен, что разносторонние дискуссии, которые запланированы на площадке РЭН, повлияют на энергетическую сферу и развитие международных отношений в целом", - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков.

В этом году в деловую программу РЭН включено более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: "Международная повестка", "Устойчивое развитие и климат", "Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация" и "Развитие отраслей ТЭК". Подробная информация о сессиях деловой программы опубликована на официальном сайте РЭН.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. В 2022 году в рамках РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 270 спикеров. В Форуме приняли участие свыше 3 тыс. участников и представителей СМИ из России и 83 иностранных государств и территорий. Организаторами Форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы.

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