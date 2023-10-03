Молодежное сообщество ВЫЗОВ примет участие в фестивале "Наука 0+"

Площадка сообщества ВЫЗОВ будет представлять из себя профессиональную видеостудию, где молодые ученые расскажут о своих достижениях в науке и планах развития

ТАСС, 3 октября. С 6 по 8 октября на разных площадках столицы пройдет Московский фестиваль "Наука 0+". В рамках мероприятия молодежное сообщество ВЫЗОВ проведет круглый стол "Наука продвигать: ученые новые лидеры общественного мнения", а также организует креативную зону "Новые лица", позволяющую всем участникам фестиваля записать видеопрезентацию.

"В современном мире возрастает роль медиатехнологий, которые повышают конкурентоспособность, формируют положительный имидж и позволяют привлечь инвестиции. Это крайне важно, особенно для молодых ученых, которые находятся на пике технологических процессов, но иногда забывают, что для достижения успеха необходимо быть известными и уметь популяризировать свои достижения. Именно с этим и помогает молодежное сообщество ВЫЗОВ. Кроме того, мы обеспечиваем продвижение научных и культурных достижений страны в медиапространстве. В рамках фестиваля "Наука 0+" есть много возможностей заявить о себе и своих достижениях, узнать о последних тенденциях в науке, познакомиться с выдающимися учеными. Фестиваль "Наука 0+" вносит огромный вклад в развитие, популяризацию науки, а также формирование мотивации среди молодежи выбирать в качестве своего будущего именно научную сферу деятельности", - сказал генеральный директор молодежного сообщества ВЫЗОВ Андрей Серов.

Круглый стол пройдет 7 октября в здании Фундаментальной библиотеки МГУ. На нем спикеры и участники обсудят, как донести достижения отечественной науки до молодежи, а также как молодым ученым стать лидерами общественного мнения, создавая научно-популярный контент в национальных социальных сетях. Среди спикеров: Александр Лиханов, генеральный директор Ассоциации "Национальные чемпионы"; Алина Зиннатуллина, генеральный директор продюсерского центра "Инсайт Люди"; Михаил Гарбуз, математик, участник первого сезона реалити-шоу "Вызов"; Рената Давыдова, руководитель молодежной секции комиссии РАН; Денис Александров, руководитель проекта "Больше, чем работа" АНО "Больше, чем путешествие"; Алиса Чубина, руководитель Молодежного актива Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России, участница второго сезона реалити-шоу "Вызов"; Влад Шевцов, физик, преподаватель, резидент продюсерского центра "Инсайт Люди".

В рамках выставочного пространства образовательного форума будет создана креативная зона Молодежного сообщества ВЫЗОВ "Новые лица". Площадка будет представлять из себя профессиональную видеостудию, которая оборудована специальным светом, звуком, а также эффектным задним планом. В студии молодые ученые смогут рассказать о себе, о своих достижениях в науке, планах развития и поделиться впечатлением от участия в фестивале.

Всего во время фестиваля будет задействовано 100 площадок по городу. Среди главных: Фундаментальная библиотека МГУ, Шуваловский корпус МГУ, ЦВК "Экспоцентр", Российская академия наук и парк "Зарядье". Кроме того, будут организованы и тематические площадки такие как "Жизнь и живые системы", "Энергия", "Материя", "Вселенная", "Сельское хозяйство", "Инжиниринг", "Медицина и здоровье", "Человек и общество".

Всероссийский фестиваль "Наука 0+" проводится уже в 18-й раз. Главными организаторами выступили Минобрнауки России, Правительство Москвы и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ) при поддержке РАН. Первый научный фестиваль прошел в Москве в 2006 году. Его посетили около 20 тыс. человек, а пятый - только в Москве более 250 тыс. человек. Главная цель "Наука 0+" - понятным и доступным языком рассказывать обществу, чем занимаются ученые, на что тратятся деньги налогоплательщиков, направляемые на развитие исследований, как научный поиск улучшает качество жизни, какие перспективы он открывает современному человеку.

Напомним, что молодежное сообщества ВЫЗОВ создано с целью популяризации науки и культуры в медиапространстве и повышения социального статуса молодых ученых. Важной задачей сообщества является формирование общественного мнения о значимости развития науки, инноваций и культуры в молодежной среде и медиа, а также формирование новых лидеров общественного мнения из числа молодых исследователей, разработчиков и инноваторов. Сообщество организовано при поддержке продюсерского центра "Инсайт Люди" и насчитывает более 1 тыс. участников.

Ранее презентации сообщества состоялись в семи федеральных округах.