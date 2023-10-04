Глава Росприроднадзора провела в Челябинске выездное заседание Научно-технического совета

Светлана Радионова поддержала предложение губернатора Алексея Текслера провести мероприятие на Южном Урале

ТАСС, 4 октября. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова провела в Челябинске выездное заседание Научно-технического совета. Как сообщили в управлении пресс-службы и информации правительства Челябинской области, обсуждались вопросы открытости экологической информации и организации эффективного диалога органов государственной власти и промышленных предприятий с общественностью.

Открывая Совет, глава федерального ведомства пояснила, почему поддержала предложение губернатора Алексея Текслера провести заседание в Челябинской области. "Регион последовательно, качественно и тщательно занимается вопросами экологии, без хайпа, без лишней суеты или медлительности, и, наверное, это один из самых передовых регионов, который достиг реальных на сегодняшний момент успехов. Мы говорим о реализации национального проекта "Экология", в первую очередь проектов "Чистая страна", "Чистый воздух". Здесь не принято замалчивать проблемы. Мы имеем лучшую в стране систему мониторинга, и мы понимаем, что диалог с жителями, бизнесом, общественностью и организациями идет здесь на высоком уровне", - приводятся ее слова в сообщении.

Со ссылкой на руководителя Росприроднадзора в управлении отмечают, что Челябинской области как высокопромышленному региону удается сбалансированно решать экологические задачи, сокращать объемы выбросов, учитывая при этом потребности промышленности. В качестве передового опыта, которым область может поделиться с другими регионами, Радионова отметила рекультивацию Челябинской городской свалки, что по итогу дало значительное снижение вредных выбросов в атмосферу.

"Вопросы экологии в Челябинске стоят во главе угла, я точно знаю, что это один из самых активных регионов в плане коммуникации, передачи знаний. Сегодня мы решим помимо НТС много задач, которые повлияют на жизнь предприятий в ближайшие десятилетия. Следующий год у нас будет годом очень больших новаций, интенсивной работы по экологическим программам предприятий, будут приниматься ключевые решения, от которых будет зависеть внешний облик предприятий в сфере экологии на ближайшие десятилетия. Губернатор это хорошо понимает, поэтому по его инициативе сегодня состоялось выездное совещание в Челябинске", - приводятся в сообщении слова Радионовой.

В своем выступлении губернатор региона Алексей Текслер поблагодарил Радионову за выбор площадки. Он отметил системную работу в области по решению накопившихся еще с советских времен проблем.

Так, губернатор отметил, что знаковым объектом стало закрытие челябинской свалки - это улучшило качество жизни более 1,2 млн жителей города. Также глава региона рассказал о рекультивации Коркинского разреза - самого глубокого в Евразии, это решило проблему эндогенных пожаров. Текслер также добавил, что завершены мероприятия по переводу челябинской ТЭЦ-2 на использование природного газа вместо угля.

"Сегодня у нас нет ни одного предприятия в Челябинске, в первую очередь, тепловых, электрических станций, которые бы работали на угле, и результат тоже заметен нашим жителям", - акцентировал губернатор.

Общественный транспорт

В управлении пресс-службы и информации добавили, что идет планомерная работа по замене общественного транспорта во всех городах области на экологически чистый. "С 2019 года для Челябинска приобретено почти 300 автобусов большого и особо большого класса, работающих на природном газе, 101 трамвайный вагон и 20 троллейбусов. В планах ожидается поставка еще 44 трамвайных вагонов и 148 троллейбусов. Производство троллейбусов запущено в Челябинске в этом году", - сказал губернатор.

Захоронение ТКО в Магнитогорске

В 2022 году введен в эксплуатацию комплексный объект по обработке и захоронению ТКО на территории Магнитогорска, что позволило закрыть магнитогорскую свалку, обеспечить безопасное обращение с ТКО на территории магнитогорского кластера, добавили в управлении.

Система мониторинга

Область активно реализует нацпроект "Экология", добавили в управлении. Создана и развивается единая информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха, куда поступает информация от стационарных постов Росгидромета, региональных стационарных постов, малогабаритных станций и передвижных лабораторий Центра экологического мониторинга, к системе подключились также предприятия.

"Сейчас система охватывает Челябинск и Магнитогорск. В дальнейшем планируем расширить сеть и на другие крупные промышленные города региона. Информация системы наблюдения публикуется на официальном сайте министерства экологии. Самое главное - она в режиме онлайн доступна для всех наших жителей", - подчеркнул губернатор.

Создана и развивается подсистема видеомониторинга промышленных зон дальнозоркими и тепловизионными камерами, что позволит оценивать воздействие источников загрязнения на атмосферный воздух и выявлять неучтенные источники выбросов, отмечается в сообщении.

"Следующая задача мониторинга - сократить время от фиксации превышения предельно допустимых значений до определения источника загрязнения. Для этого должна использоваться актуальная информация из баз данных Росприроднадзора и регионального министерства. Для выверки этих данных идет работа с ВНИИ "Экология". Используется научный потенциал вузов - с участием ЮУрГУ реализуется проект "Экомонитор", - сказано в сообщении.

В заключение мероприятия Текслер в качестве важнейшей задачи определил ускоренную работу по получению предприятиями Комплексных экологических разрешений, отметив, что первым разрешение получил ММК (в области 17 площадок).

В России

На экологические мероприятия в России, в том числе в рамках нацпроекта "Экология", в 2023 году предусмотрено 289 млрд рублей бюджетных средств, сообщала ранее вице-премьер Виктория Абрамченко на встрече с депутатами думской фракции "Новые люди". "В 2023 году на реализацию всех мероприятий в области экологии предусмотрено 289 млрд рублей. Среди ключевых инструментов - национальный проект "Экология", государственные программы и стратегические инициативы социально-экономического развития до 2030 года", - сказала вице-премьер. Она напомнила депутатам, что ежегодно в России накапливается около 8 млрд тонн различных отходов, для их сортировки и утилизации в настоящий момент создается отдельная отрасль. По словам Абрамченко, сейчас в стране сортируется уже более 50% твердых коммунальных отходов, почти 12% утилизируется.