Компания КАПИТАЛ LIFE приняла участие в XX Международном банковском форуме в Сочи

Форум традиционно собрал на пленарных сессиях руководителей Банка России, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров банков и страховых компаний, а также других представителей финансового рынка

ТАСС, 4 октября. Страховая компания КАПИТАЛ LIFE (ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни") приняла участие в XX Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России в сентябре 2023 года.

Ежегодный Международный банковский форум открылся в Сочи и традиционно собрал на пленарных сессиях руководителей Банка России, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров банков и страховых компаний, а также других представителей финансового рынка.

КАПИТАЛ LIFE на банковском форуме представлял генеральный директор компании Евгений Гуревич, который принял участие в круглом столе "Банкострахование: баланс между потребительской ценностью и комиссионным доходом".

В своем выступлении Евгений Гуревич рассказал о перспективах страхования жизни и востребованности продуктов у граждан: "Под защитой программ по страхованию жизни сегодня находится более 37 млн россиян - мы можем говорить о взаимодействии практически с каждым вторым домохозяйством в нашей стране. Растет инфраструктурная значимость отрасли: резервы страховщиков жизни составили 1,5 трлн рублей, большая часть активов инвестируется страховщиками в государственные бумаги и облигации. Страховщики жизни практически единственный финансовый институт в стране, который умеет работать с "длинными деньгами" населения. Мы видим востребованность продуктов страхования жизни, которые закрывают основные клиентские потребности в защите личного и семейного благополучия и формировании накоплений, в том числе на пенсию. Общие выплаты страховщиков жизни в текущем году могут составить рекордные 400 млрд рублей. Используя важные точки роста, такие как оформление ДСЖ, запуск системы гарантирования, увеличение клиентской ценности программ, а также ускорение цифровизации, мы можем говорить о дальнейшем этапе развития отрасли в нашей стране. Страхование жизни обладает всем необходимым для полноценного участия в качестве одного из провайдеров программы долгосрочных сбережений, формируемой Банком России и Минфином на российском рынке".