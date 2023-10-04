В Киргизии пройдут семнадцатые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ

В соревнованиях по 10 номинациям примут участие около 600 юношей и девушек от 10 до 25 лет

ТАСС, 4 октября. В Бишкеке пройдут Семнадцатые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ - они состоятся с 6 по 10 октября 2023 года. Кыргызская Республика в первый раз становится местом проведения Дельфийского события, что делает мероприятие еще более уникальным. Всех участников и гостей Игр ждет знакомство с местными традициями, обычаями и культурой кыргызского народа.

Семнадцатые молодежные Дельфийские игры государств-участников Содружества Независимых Государств проходят в соответствии с решением Совета глав правительств СНГ от 29 мая 2020 года "Об Основных мероприятиях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области культуры на 2021-2025 годы". С целью успешного проведения Игр принято Распоряжение Кабинета Министров Кыргызской Республики от 4 августа 2023 года № 453-р. 2023 год объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения в СНГ, что найдет отражение в программе мероприятия.

Организацию и проведение Семнадцатых молодежных Дельфийских игр государств - участников СНГ осуществляет Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, Дельфийский комитет Кыргызской Республики при поддержке Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, при участии заинтересованных органов власти Кыргызской Республики и Мэрии города Бишкека. Мероприятие проводится под патронатом Международного Дельфийского комитета (штаб-квартира в Москве).

Планируется, что в соревнованиях по 10 номинациям - фортепиано, скрипка, изобразительное искусство, академическое пение, сольное народное пение, эстрадное пение, народный танец, народные инструменты, духовые инструменты, художественные ремесла - примут участие около 600 юношей и девушек от 10 до 25 лет в составе сборных, представляющих страны Содружества. В жюри конкурса войдут более 30 видных деятелей искусств, профессоров и докторов искусствоведения СНГ. По итогам соревновательных дней все лауреаты Игр будут награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.

"Российская Федерация будет представлена делегацией, сформированной, в первую очередь, на базе лауреатов XXII молодежных Дельфийских игр России (21-26 апреля 2023 года, Саратовская область). В составе сборной более 70 человек из 13 регионов РФ, готовых проявить свое мастерство во всех номинациях. Наибольшее представительство России в народном танце, духовых инструментах и изобразительном искусстве", - сообщает пресс-служба Национального Дельфийского совета России.

Номинации Семнадцатых молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ пройдут в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета им. А. Малдыбаева, Центральной детской музыкальной школе им. П.Ф. Шубина, Кыргызском национальном музее изобразительных искусств им. Г. Айтиева, Бишкекском хореографическом училище им. Ч. Базарбаева и пр.

По традиции главными торжественными мероприятиями Семнадцатых молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ станут церемония открытия (7 октября), а также церемония закрытия и гала-концерт (9 октября), составленный из лучших творческих номеров лауреатов Игр. Оба события пройдут на сцене Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова. В рамках Игр пройдет Международная конференция, на которой будут обсуждены вопросы развития молодежных Дельфийских игр Содружества.

В сфере творчества Игры занимают место, аналогичное позиции Олимпийских в спорте, и объединяют состязания по художественным, научно-исследовательским, креативным и прикладным дисциплинам. Соревнования развиваются как глобальная система поиска и поддержки молодых талантов, профориентации и подготовки кадров, воспитания подрастающего поколения. К настоящему моменту проведено более 100 всемирных, международных и национальных Дельфийских игр. На сегодня более 2 тыс. лауреатов заняли ведущие позиции в сфере искусства или управления культурой во многих странах, а более 700 вышли на сцены мирового уровня.

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