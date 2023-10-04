4 октября, 13:15

Файзуллин на форуме 100+ высоко оценил построенные объекты первой очереди кампуса УрФУ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Группы Синара Михаил Ходоровский, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Пресс-центр Группы Синара
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Группы Синара Михаил Ходоровский, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов
© Пресс-центр Группы Синара

Министр строительства и ЖКХ России посетил объекты первой очереди кампуса Уральского федерального университета и Дворец водных видов спорта

ТАСС, 4 октября. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин высоко оценил построенные объекты первой очереди кампуса Уральского федерального университета. Об этом сообщают в пресс-центре Группы Синара - министр принимает участие в Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

"Министр посетил объекты первой очереди кампуса Уральского федерального университета и Дворец водных видов спорта в районе Новокольцовский в Екатеринбурге. Генеральным подрядчиком строительства выступает компания "Синара-Девелопмент". В рабочей поездке министра сопровождали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, президент Группы Синара Михаил Ходоровский и генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев", - сказано в сообщении.

В пресс-центре добавили, что Файзуллин осмотрел общественный центр - первый учебный корпус нового кампуса УрФУ, общежитие, в том числе жилые комнаты и рекреационные зоны, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками и один из самых современных в России плавательных комплексов - Дворец водных видов спорта.

"Министр высоко оценил планировочные и технические решения, реализованные в рамках строительства первой очереди кампуса УрФУ. Ирек Файзуллин подчеркнул, что строительство таких масштабных современных объектов - важный шаг в сфере образования и развития информационных технологий, способствующий повышению эффективности системы подготовки кадров и ускорению процесса цифровой трансформации нашей страны", - сказано в сообщении.

На стенде "Синара-Девлопмент" на форуме 100+ TechnoBuild Тимур Уфимцев презентовал Иреку Файзуллину, Евгению Куйвашеву, Алексею Орлову и полномочному представителю президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву проект комплексного освоения территории в районе Новокольцовский.

"Территория района Новокольцовский составляет более 600 га. Под жилую застройку в настоящее время отведено порядка 80 га, на которых "Синара-Девелопмент" планирует возвести 1 млн кв. м жилья для 50 тыс. человек. Сейчас ведется строительство четырех жилых домов, первый из которых площадью 16 тыс. кв. м будет введен в эксплуатацию в конце 2023 года. На территории района также появятся объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, учебно-образовательные центры", - отметил Уфимцев.

В перспективе в Новокольцовском появятся индустриальный и технопарк в сфере микроэлектроники, авиакосмоса, робототехники, промышленно-логистический кластер, добавили в пресс-центре. 

© Информационное агентство ТАСС
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