Мероприятие позволяет объединиться в одном творческом проекте здоровым людям и людям с инвалидностью

ТАСС, 4 октября. В Москве пройдет финал XI-го Международного благотворительного фестиваля Inclusive Dance. Фестиваль позволяет объединиться в одном творческом проекте здоровым людям и людям с инвалидностью. По словам организаторов, это помогает вернуть танцоров со сложной судьбой к полноценной жизни.

"Inclusive Dance" - масштабное инклюзивное движение в мире, сформированное в России, которое за 11 лет объединило более 10 тыс. участников из 36 стран мира, в том числе 895 инклюзивных коллективов из Москвы и 78 регионов РФ.

На фестивале представлены все танцевальные направления: эстрадный, современный, народный, бальный, акробатический, исторический, уличный, социальный, эстрадный. В состав коллективов входят профессионалы танцевального искусства, артисты с различными нарушениями здоровья (нарушения зрения, слуха, ментальные, психические, опорно-двигательные), танцующие волонтеры, взрослые и дети.

Инна Тарасова - Президент Благотворительного Фонда "Инклюзив Дэнс", главный организатор фестиваля Inclusive Dance, рассказала: "Инклюзивный танец - это вид современного искусства, в котором люди с инвалидностью и без раскрывают себя и друг друга в процессе совместного творчества, рассказывают другим о своем мировосприятии, находят контакт с миром. Инклюзивный танец - это не только о контакте рук, глаз, тел, но и сердец. Это диалог от сердца к сердцу через танцевальное движение, рассказ о пути особенного человека в искусстве или об особом пути человека в искусстве".

Леонид Тарасов, Председатель оргкомитета фестиваля Inclusive Dance, отметил: "Конкретные судьбы могут меняться - вот что по-настоящему важно. Мне всегда было важно не просто заниматься хореографией, а кардинально менять ситуацию. Я понял: чтобы изменить жизнь человека, нужно поменять все вокруг. Это сложнее, чем поставить танец, и Inclusive Dance решает эту задачу. У нас целая экосистема, где есть школа танцев, конкурсы, фестивали, семинары для специалистов. Все работает на одну цель - чтобы у конкретных людей были цели, планы, достижения".

Также в 2022 году к X юбилею фестиваля Inclusive Dance вышел полнометражный документальный фильм "Танцевать под дождем" (реж. Анар Аббасов), в основу сюжета которого легли истории героев из пяти городов России, которых объединяет танец и желание жить полной жизнью, несмотря на препятствия, с которыми они сталкиваются.

В отборочном туре приняло рекордное количество участников - 372 коллектива, 3047 участников, из них 1900 - с инвалидностью.

Более подробно с программой мероприятий можно ознакомится на сайте фестиваля.

Возрастное ограничение: 6+.