В Московской консерватории выступит Сергей Стадлер

В программе будут представлены музыкальные произведения Чайковского, Венявского, Сарасате, Блоха, Шостаковича

ТАСС, 5 октября. В Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 6 октября выступит народный артист России, скрипач Сергей Стадлер (6+). Также в концерте примет участие возглавляемый им Симфонический оркестр Санкт-Петербурга.

В программе будут представлены музыкальные произведения XIX–XX столетий, в числе которых работы Чайковского, Венявского, Сарасате, Блоха, Шостаковича.

В творческом портфолио Сергея Стадлера - гастроли более чем в 90 странах мира и более 70 записанных дисков. Голос скрипки в исполнении "русского Паганини" (так назвал Стадлера академик Дмитрий Лихачев) сегодня можно услышать в лучших академических залах России. "Я с музыкой живу в полной гармонии. В пять лет стал заниматься скрипкой. А потом у меня появилась еще одна профессия, совсем другая - дирижирование. И сейчас я живу в двух мирах и мне так очень нравится", - признается артист.

Возрастная категория: 6+.