Петр Фрадков обсудил со школьниками и студентами вопросы финансовой безопасности

Глава ПСБ отметил, что с развитием технологий растет и киберпреступность, поэтому нужно всегда быть готовым противостоять мошенническим действиям

ТАСС, 5 октября. Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках финального этапа III Международной олимпиады по финансовой безопасности (14+) принял участие в пленарной сессии "Разговоры на равных". В формате диалога глава ПСБ обсудил с финалистами Олимпиады - школьниками и студентами из разных стран мира - тренды и технологии цифровизации, вопросы финансовой грамотности и безопасности, особенности современных финансовых механизмов и инструментов, необходимые качества в профессиях настоящего и будущего."Банк - это в первую очередь люди, поэтому понятие команды для нас ключевое. Когда мы ставим перед нашими сотрудниками, перед командой цели, то ставим их всегда чуть более амбициозные, всегда чуть впереди, всегда "с запасом". Так развивается вовлеченность, мотивация, личная готовность делать что-то большее, неравнодушие. Ведь важно не просто отрабатывать задачу, а искренне верить в то, что делаешь. Это важно сейчас и будет важно в будущем", - рассказал в своем выступлении Петр Фрадков. Он также отметил, что для успеха в будущем во всех сферах жизни помимо вовлеченности и профессионализма необходимы усердие и позитивный настрой.

Обсуждая с финалистами Олимпиады вопросы финансовой безопасности, глава ПСБ отметил, что с учетом развития технологий, к сожалению, растет и киберпреступность, поэтому нужно всем и всегда быть готовым противостоять мошенническим действиям: "Сейчас мы много говорим про большие данные, про искусственный интеллект с точки зрения позитивного подхода. Но, к сожалению, есть и другая, темная сторона - эти же инструменты используют и мошенники. Они отслеживают все эти тенденции и используют те же большие данные, искусственный интеллект, социальную инженерию. Всегда важно думать о том, что ты потенциально можешь быть атакован, и надо быть к этому готовым".

Отвечая на вопросы аудитории про криптовалюты, Петр Фрадков еще раз подчеркнул для всех участников дискуссии, что криптовалюта - это лишь условное средство расчетов, и на данном этапе большая ошибка считать этот механизм инструментом инвестиций: "Рынок еще не сформирован, он очень волатилен, до конца непонятны и не просчитаны логика и структура жизни любой криптовалюты, а их, как мы знаем, очень много. Нужно очень аккуратно относиться к большому количеству предложений со стороны разных игроков рынка, которые предлагают криптовалюту как средство сбережения или некий инвестиционный инструмент".

В финальном этапе Олимпиады принимают участие 500 школьников и студентов из 19 стран - России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Армении, Бразилии, Китая, Индии, ЮАР, Алжира, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана, Кубы, Намибии и Пакистана.