На фестивале "Наука 0+" молодые ученые смогут записать видеопрезентацию

Ученые смогут на камеру рассказать о себе, о своих достижениях в науке, планах развития или поделиться впечатлениями от участия в фестивале

ТАСС, 5 октября. Креативное пространство "Новые лица", организованное молодежным сообществом ВЫЗОВ совместно с продюсерским центром "Инсайт Люди" в рамках Московского фестиваля "Наука 0+", будет открыто в здании Фундаментальной библиотеки МГУ и доступно для всех желающих. Оно представляет из себя видеостудию с профессиональным оборудованием для записи видеопрезентаций. Задача проекта - создать для молодых ученых качественный видеофайл, максимально раскрывающий сферу их деятельности и научные достижения. По итогам работы видеостудии участники научного фестиваля получат персональную ссылку на медиафайл с готовой видеовизиткой, которую можно будет использовать в бизнес-целях и презентациях.

"К созданию креативного пространства "Новые лица" мы подошли крайне практично, так, чтобы по итогам его работы в рамках фестиваля у молодых ученых появился настоящий медиапродукт, который позволит им качественно заявить о себе в медиа и будет полезным для дальнейших презентаций", - рассказала координатор молодежного сообщества ВЫЗОВ Валерия Родина.

Как отметили организаторы, внутри студии будет установлен специальный свет, качественный звук. Молодые ученые смогут на камеру рассказать о себе, о своих достижениях в науке, планах развития или поделиться впечатлениями от участия в Фестивале. Для удобства участников будет установлен суфлер, с помощью которого можно будет прочесть заранее подготовленный текст. Ученых будут снимать на специальное оборудование, а полученный материал профессиональные монтажеры продюсерского центра "Инсайт Люди" оформят креативными заставками, указав должности и регалии участников проекта.

"Фестиваль "Наука 0+" - масштабное мероприятие, которое позволяет расширить сферу знаний, узнать о современных тенденциях и развитии технологий. Фестиваль открывает прекрасные возможности для продвижения и обмена опытом с лучшими представителями науки", - резюмировала Валерия Родина.

По мнению организаторов, такой формат поможет, в том числе, популяризовать достижения молодых ученых в медиасреде и рассказать о них широкой аудитории.

Кроме того, в рамках мероприятия 7 октября молодежное сообщество ВЫЗОВ проведет круглый стол "Наука продвигать: ученые новые лидеры общественного мнения". На нем спикеры и участники обсудят, как донести достижения отечественной науки до молодежи, а также как молодым ученым стать лидерами общественного мнения, создавая научно-популярный контент в национальных социальных сетях.

Всего во время фестиваля "Наука 0+" будет задействовано 100 площадок по городу. Среди главных: Фундаментальная библиотека МГУ, Шуваловский корпус МГУ, ЦВК "Экспоцентр", Российская академия наук и парк "Зарядье". Кроме того, будут организованы и тематические площадки такие как "Жизнь и живые системы", "Энергия", "Материя", "Вселенная", "Сельское хозяйство", "Инжиниринг", "Медицина и здоровье", "Человек и общество". Вход на фестиваль бесплатный.

Всероссийский фестиваль "Наука 0+" проводится уже в 18-й раз. Главными организаторами выступили Минобрнауки России, Правительство Москвы и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ) при поддержке РАН. Первый научный фестиваль прошел в Москве в 2006 году. Его посетили около 20 тыс. человек, а пятый - только в Москве более 250 тыс. человек. Главная цель "Наука 0+" - понятным и доступным языком рассказывать обществу, чем занимаются ученые, на что тратятся деньги налогоплательщиков, направляемые на развитие исследований, как научный поиск улучшает качество жизни, какие перспективы он открывает современному человеку.

Напомним, что молодежное сообщество ВЫЗОВ создано с целью популяризации науки и культуры в медиапространстве и повышения социального статуса молодых ученых. Важной задачей сообщества является формирование общественного мнения о значимости развития науки, инноваций и культуры в молодежной среде и медиа, а также формирование новых лидеров общественного мнения из числа молодых исследователей, разработчиков и инноваторов. Сообщество организовано при поддержке продюсерского центра "Инсайт Люди" и насчитывает более 1 тыс. участников.

Ранее презентации сообщества состоялись в семи федеральных округах.