ГК "Гранель" объявила о старте продаж в жилом комплексе MYPRIORITY Paveletskaya

Стоимость квартир начинается от 17,1 млн рублей

ТАСС, 5 октября. ГК "Гранель" объявила о старте продаж в своем третьем проекте бизнес-класса под зонтичным брендом MYPRIORITY - жилом комплексе MYPRIORITY Paveletskaya (застройщик - ООО "Специализированный застройщик "Гранель Плюс", проектная декларация на сайте), который компания возводит в историческом районе Замоскворечье в центре Москвы. Стоимость квартир начинается от 17,1 млн рублей, площади - от 30 кв. м.

По мнению Руслана Сырцова, управляющего директора компании "Метриум", MYPRIORITY Paveletskaya - один из самых перспективных проектов на первичном рынке "старой" Москвы. "ЖК бизнес-класса будет построен в престижном районе Замоскворечье, всего в 2,5 км от Кремля. При этом он отличается очень доступными для данной локации ценами, - отметил эксперт. - Новый проект можно сравнить с другим комплексом от "Гранель" - MYPRIORITY Basmanny, который по итогам января-августа 2023 года занимает первое место по числу ДДУ в ЦАО. Думаю, что ЖК MYPRIORITY Paveletskaya может оказаться столь же востребованным. Вместе с тем существенный рост цен по мере повышения стадии строительной готовности маловероятен, поэтому проект в большей степени привлекателен для конечных покупателей и инвесторов-рантье".

Первая очередь жилого комплекса MYPRIORITY Paveletskaya представляет собой многоквартирный дом из двух корпусов (8 и 28 этажей), объединенных единым стилобатом. Общая площадь дома - более 32 тыс. кв. м. На первых этажах разместятся объекты стрит-ретейла: магазины, кафе, пункты услуг. Предусмотрены детский сад на 105 мест, комфортабельный подземный паркинг, кладовые помещения для сезонных и крупногабаритных вещей, отметила Элина Ханнанова, директор по продажам ГК "Гранель".

Вход на территорию комплекса будет осуществляться через центральное лобби с авторским дизайном. Современное стильное пространство можно использовать для ожидания, отдыха, дружеских встреч и деловых переговоров. Закрытая охраняемая территория MYPRIORITY Paveletskaya представляет собой благоустроенное в соответствии с актуальными мировыми трендами пространство с ландшафтным дизайном и высокотехнологичным оборудованием. Современные системы контроля доступа и видеонаблюдения позволяют создать исключительный уровень безопасности.

Локация проекта сегодня становится одним из центров деловой активности столицы, поэтому MYPRIORITY Paveletskaya представляет интерес с точки зрения инвестиционной привлекательности, в том числе арендной. По мнению Артема Цогоева, члена совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate, квартиры в MYPRIORITY Paveletskaya имеют потенциал для долгосрочной и среднесрочной аренды. "Учитывая класс проекта логично предположить, что арендой квартир в этом ЖК могли бы заинтересоваться топ-менеджеры компаний, арендующих офисы в районе "Павелецкой", - подчеркнул эксперт.

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