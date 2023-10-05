Всероссийский экономический диктант напишут во всех регионах России 11 октября

Акция состоится в седьмой раз

ТАСС, 5 октября. Всероссийский экономический диктант 11 октября напишут во всех регионах России и в 10 зарубежных странах - Беларуси, Монголии, Армении, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Турции, Туркменистане, Сирии и Китае.

Акция организована Вольным экономическим обществом России при участии Международного Союза экономистов. Партнеры акции: Фонд Юрия Лужкова, Российское историческое общество, ведущие вузы России, администрации субъектов РФ, институты Российской академии наук.

Тема Экономического диктанта: "Сильная экономика - процветающая Россия!".

Цель Экономического диктанта - просветительская: вызвать интерес к экономической науке, истории социально-экономической мысли, актуальной экономической повестке, расширить экономический кругозор и показать значимость экономической грамотности в условиях быстро меняющегося мира.

В этом году акция состоится в седьмой раз. Число ее участников растет с каждым годом. Так, в прошлом году экономические знания проверили почти 235 тыс. человек из всех регионов России и восьми стран ближнего зарубежья. Это в четыре раза больше, чем в 2017 году.

"Писать Экономический диктант стало для россиян хорошей традицией. Многие принимают участие в акции ежегодно, - отмечает президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов, член-корреспондент РАН Сергей Бодрунов. - Дело в том, что Экономический диктант - это возможность не только проверить свою экономическую грамотность, но и узнать что-то новое об экономике как науке и экономике как хозяйстве, о выдающихся деятелях прошлого, чьи реформы и преобразования изменили ход отечественной истории, научиться видеть причинно-следственные связи между явлениями в нашей жизни. Наконец, акция позволяет посмотреть на экономическую историю страны через призму литературы. Классические произведения - это бесценный источник информации о том, как была устроена экономическая жизнь в России в прошлых столетиях. Задания акции мотивируют участников вновь обратиться к романам, сказкам, повестям и рассказам, которые вошли в золотой фонд отечественной литературы".

По результатам Всероссийского экономического диктанта ежегодно составляется аналитический отчет. Его данные позволяют судить об уровне экономической грамотности и экономической активности населения страны и отдельных регионов России. Так, в прошлом году в рейтинге регионов России по уровню экономической грамотности населения лидирующие позиции занимали Москва, Курская и Воронежская области. В число регионов-лидеров также вошли Санкт-Петербург, Чувашская Республика, Свердловская область, Брянская область, Костромская область, Республика Татарстан, Белгородская область.

Написать Экономический диктант можно как на региональной площадке акции, так и самостоятельно на сайте акции. Задания будут доступны на сайте Экономического диктанта 11 октября с 5:00 до 22:00 по московскому времени.

Возрастное ограничение: 12+.