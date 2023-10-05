Фрадков заявил, что через пять лет банковский сектор станет полностью цифровым

Председатель ПСБ отметил, что цифровизация банков требует постоянного развития механизмов финансовой безопасности

ТАСС, 5 октября. Банковский сектор переживает активную трансформацию - полностью цифровой финансовый мир в ближайшие несколько лет станет новой реальностью, а банки усилят кооперацию, в том числе международную, в борьбе с киберпреступлениями в финансовой сфере. Таким мнением поделился председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе своего выступления на международном форуме по финансовой безопасности "Сириус-2023", который состоялся в рамках финального этапа III Международной Олимпиады по финансовой безопасности.

"В ПСБ доля полностью автоматизированных операций малого и среднего бизнеса в цифровых каналах составляет порядка 60%. В розничном сегменте уже 65% клиентов активно используют цифровые банковские сервисы. Уверен, что уже через пять лет эта цифра будет 100% по всем сегментам банковского бизнеса, а банковский сектор станет абсолютно цифровым, мобильным, технологичным, и все это приведет к еще большему удобству пользователей", - отметил Петр Фрадков.

В своем выступлении он пояснил, что цифровизация банков, в частности, усиление роли биометрических технологий в банковской сфере, развитие онлайн-банкинга, больших данных и цифровых валют, рост рынка цифровых платежей, требуют постоянного развития механизмов финансовой безопасности: "Цифровизация отрасли, высокая зависимость финансового сектора от информационных технологий и огромные объемы конфиденциальных данных формируют "благоприятные условия" для киберпреступлений на финансовых рынках. Сейчас мы все столкнулись с проблемами, которых раньше не было. Это новая реальность".

Глава ПСБ также поделился с участниками дискуссии опытом использования банком эффективных механизмов для минимизации рисков в этом направлении. По его словам, ПСБ не только использует все современные системы защиты и тестирует их, моделируя хакерские атаки с участием экспертов, чтобы совершенствовать эти инструменты, но и проводит постоянную работу с сотрудниками и клиентами банка по повышению финансовой грамотности и разъяснению вопросов кибербезопасности, использует для этого все возможные каналы коммуникации. При этом в новой реальности и в новых условиях для более эффективного противодействия финансовым преступлениям и мошенничеству важно усиливать эффективное взаимодействие между финансовыми организациями, улучшать существующие механизмы информационного обмена, в том числе международные, резюмировал Петр Фрадков.

В деловой программе Международного форума по финансовой безопасности "Сириус-2023" также приняли участие глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев, член Совета директоров Банка России Михаил Мамута и др. Участники обсудили вопросы финансовой безопасности в контексте происходящих глобальных изменений, оценили ситуацию в мировой экономике, обменялись мнениями относительно главных тенденций и актуальных рисков в этом направлении, предложили меры по их минимизации.