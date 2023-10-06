В Московской консерватории пройдет концерт "Электроакустика. Под напряжением"

В программе будут представлены сочинения финалистов разных сезонов проекта "Русская музыка"

ТАСС, 6 октября. Центр электроакустической музыки Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 20 октября представит новый проект "Электроакустика. Под напряжением" (6+). Солисты CEAM Artists выступят в Рахманиновском зале как в традиционных ролях, играя на музыкальных инструментах, и в качестве перформеров - будут взаимодействовать с визуальными и со звучащими объектами, а также использовать во время исполнения очки виртуальной реальности.

В программе будут представлены сочинения финалистов разных сезонов проекта "Русская музыка" - Алексея Сысоева и Антона Светличного; пьесы Ольги Бочихиной и Александра Хубеева, создававшиеся при поддержке Союза композиторов России и гранта "Ноты и квоты"; совместная работа композитора Романа Пархоменко и видеохудожницы Александры Голиковой "М", представлявшейся на лаборатории "Москва. Звуки города"; электроакустическое произведение с перкуссией Николая Попова и мультимедийная композиция в формате лекции Алексея Наджарова.

"В пьесах этих композиторов переосмысляются городская среда, явления из истории искусства и литературы", - утверждают организаторы.

Центр электроакустической музыки (ЦЭАМ) - подразделение Московской консерватории, образованное в 2006 году. Художественный руководитель ЦЭАМ - композитор Николай Попов.

Возрастная категория: 6+.