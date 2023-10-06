В "Газпром трансгаз Екатеринбург" прошли испытания российской трубной продукции

Испытания выполнялись в рамках проекта по изготовлению труб с рабочим давлением до 150 Атм (14,7 МПа)

ТАСС, 6 октября. Испытания трубной продукции российского производства прошли в Копейске на полигоне ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург". Об этом сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ компании.

"На полигоне натурных испытаний труб ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", расположенном в городе Копейске Челябинской области, прошла проверку партия труб из стали класса прочности К70 диаметром 1 420 мм с толщиной стенки 26,3 мм производства АО "Загорский трубный завод" (ЗТЗ)", - говорится в сообщении.

Испытания выполнялись в рамках проекта по изготовлению труб с рабочим давлением до 150 Атм (14,7 МПа). Для этого в России развернуто производство труб большого диаметра из стали класса прочности К70. Прежде чем эти изделия будут приняты в эксплуатацию их тщательно проверяют, используя разнообразные методы контроля. В частности, на Копейском полигоне трубы нового поколения испытывают на стойкость к протяженным лавинным разрушениям.

"В соответствии с технологией испытаний опытную партию труб сварили в плеть длиной 200 м, имитирующую реальный магистральный газопровод. Концы плети закрыли силовыми заглушками, а внутрь закачали воздух под давлением 165 Атм. Внутри труб и на поверхности был размещен комплект датчиков для мониторинга давления, температуры и других физических параметров, а на центральной катушке установлен кумулятивный заряд. Он используется для инициации первичной трещины, которая дальше развивается под воздействием сжатого воздуха. Результат испытаний зависит от того, сколько сегментов опытной плети окажутся поврежденными", - отметили в компании.

В испытаниях приняли участие члены постоянно действующей комиссии ПАО "Газпром" по приемке новых видов трубной продукции, включая специалистов ООО "Газпром ВНИИГАЗ", а также представители отечественных трубных компаний и нескольких других организаций. Ответственными за их проведение были заместитель генерального директора по производству ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Андрей Саломатин и главный сварщик предприятия Евгений Толчин.

"По предварительной оценке, испытания прошли успешно. Окончательное решение о качестве продукции будет принято после детального анализа показаний приборов и серии измерений образцов металла", - отмечено в сообщении.