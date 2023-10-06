Опубликовали деловую программу XIII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее"

В рамках 11 тематических направлений развития арктического региона пройдут свыше 50 сессий

ТАСС, 6 октября. В Санкт-Петербурге в КВЦ "Экспофорум" 7 - 8 декабря 2023 года состоится XIII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее". В рамках 11 тематических направлений развития арктического региона пройдут более 50 сессий.

Темой пленарного заседания станет развитие Арктической зоны в интересах граждан всей страны, проживающих как за полярным кругом, так и на территории остальных регионов, значение Арктики для России, а также механизмы и приоритеты развития макрорегиона.

"Арктика - уникальная территория, поэтому очень важно соблюдать баланс между экономическими интересами и сохранением природы ради всех жителей нашей страны. В меняющихся условиях необходимо своевременно корректировать задачи и пути их решения, чтобы обеспечить сбалансированное развитие Арктики. В этом состоит главная цель предстоящего Форума", - отметил специальный представитель Президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, президент Ассоциации полярников Артур Чилингаров.

Форум ежегодно собирает более 2 тыс. участников из России и зарубежных государств. В двухдневной деловой программе выступят более 400 спикеров. В ходе сессий будут обсуждаться такие направления арктической повестки, как новая экономика Арктики, благоприятные условия для жизни, международное сотрудничество и другие.

В числе новых тем Форума: создание условий для запуска круглогодичной навигации по Севмпорпути; взгляд внерегиональных государств на возможности Арктики; формирование циклической экономики за полярным кругом; развитие опорных городов и разработка мастер-планов; воспитание и образование подрастающего поколения и становление института наставничества на Севере; новые подходы к решению кадрового дефицита.

По традиции, деловую программу мероприятия дополнит выставка новых арктических проектов, а также достижений науки и техники для развития Крайнего Севера.

На площадке мероприятия пройдет очередной этап просветительского проекта "Встреча поколений", который реализует МГПЦ "Полюса Земли".

Форум проходит при поддержке и участии обеих палат Федерального собрания РФ, Правительства РФ, Государственной комиссии по развитию Арктики, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и других профильных министерств и ведомств.

Организатор Форума - МОО "Ассоциация полярников". Деловая программа XIII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" опубликована на официальном сайте.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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