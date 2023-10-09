Сбер: цифровая трансформация стала необходимым условием для развития бизнеса в России

Председатель Центрально-Черноземного банка Сбера Наталия Цайтлер также отметила рост интереса к технологичным решениям среди населения

ТАСС, 9 октября. Цифровая трансформация становится необходимым условием для развития бизнеса в регионах России. Об этом сообщила ТАСС председатель Центрально-Черноземного банка Сбера Наталия Цайтлер.

"В Черноземье при участии Сбера уже реализованы проекты цифровой трансформации крупных клиентов на основе технологий IoT (internet of things - интернета вещей), облачных технологий и IT-продуктов отечественной разработки, в том числе Сбера. Активную позицию в вопросах цифровой перестройки показывает малый бизнес - именно в этом сегменте отмечается активный спрос на цифровые сервисы", - отметила она.

Цайтлер добавила, что регионы Черноземья уже используют аналитику Сбера на основе Big Data для построения качественных комплексный стратегий развития, в том числе в сфере туризма. Кроме того, банк отмечает рост интереса к технологичным решениям и среди населения. "Здесь, как и в бизнес-среде, растет спрос на цифровые платежные решения - "СберБанк Онлайн", оплата по QR-коду или биометрии. Причем по среднемесячному числу платежей через SberPay спрос с начала года вырос на треть", - пояснила Цайтлер.

По словам председателя Центрально-Черноземного банка Сбера, сейчас бизнес Черноземья адаптируется к новому ландшафту рынка и использует банковские механизмы финансирования при реализации проектов. "С начала года Сбер в Черноземье профинансировал бизнес более чем на 350 млрд рублей, что на 30% больше чем за аналогичный период прошлого года", - уточнила она.

В частности, по линии ответственного финансирования портфель Центрально-Черноземного банка Сбербанка включает около 300 проектов общим объемом в 60 млрд рублей. По словам Цайтлер, речь идет о социальных объектах, среди которых школы, спортивные комплексы и несколько инфраструктурных объектов.