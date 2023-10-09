Сбер поддержит создание в России единого туристического бренда "Черноземье"

Председатель Центрально-Черноземного банка Сбера Наталия Цайтлер отметила, что создание бренда позволит объединить усилия регионов по продвижению и более эффективно расходовать средства в рамках выставочной деятельности

ТАСС, 9 октября. Сбер поддержит создание единого туристического бренда "Черноземье", который может включить в себя пять областей Центрально-Черноземного экономического региона России. Об этом сообщила ТАСС председатель Центрально-Черноземного банка Сбера Наталия Цайтлер.

"Наши партнеры из проектного офиса по туризму в ЦФО совместно с руководством регионов Черноземья проводят большую работу по формированию единого бренда "Черноземье". Сбер в этом процессе оказывает консультационную поддержку. Идея создания макрорегиона уже получила поддержку на уровне полпредства президента РФ в ЦФО, а сама инициатива уже направлена на рассмотрение в федеральное правительство", - рассказала она.

Цайтлер отметила, что создание бренда позволит объединить усилия регионов по продвижению и более эффективно расходовать средства в рамках выставочной деятельности. Кроме того, по ее словам, туризм является одним из драйверов развития экономики регионов Черноземья - на одно рабочее место в туриндустрии приходится пять рабочих мест в связанных отраслях.

Примером поддержки внутреннего туризма, в частности, стал инициированный Центрально-Черноземным банком Сбербанка тревел-проект "Путешествуй по России". "В Черноземье очень много мест, достойных внимания туристов. Однако зачастую при планировании отпуска многие россияне обходят вниманием наши регионы. Поэтому у нас появилась идея - показать прекрасные места, которыми богато Черноземье", - добавила она, уточнив, что для этого Сбер собрал тревел-блогеров и журналистов, которые владеют большой аудиторией и имеют богатый опыт поездок.