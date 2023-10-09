ММК возглавил рейтинг ESG-прозрачности российских компаний по версии "Эксперт РА"

Магнитогорский металлургический комбинат набрал наивысшие баллы по всем трем критериям

ТАСС, 9 октября. Магнитогорский металлургический комбинат стал лидером рэнкинга ESG-прозрачности, составленного рейтинговым агентством "Эксперт РА". На награждении победителей, прошедшем в Москве 5 октября, компания получила сразу два диплома: за "Высший уровень ESG-прозрачности" и "За лидерство в ESG-прозрачности в категории "черная металлургия".

Эксперты проанализировали отчетность 120 российских компаний и банков по трем составляющим устойчивого развития - экологическому, социальному и корпоративному управлению. Магнитка набрала наивысшие баллы по всем трем критериям. Общая оценка компании составила 2,00 - максимально возможное значение, присвоенное лишь четырем компаниям из общего списка.

"Высокие позиции в рейтинге - результат последовательной работы ММК по улучшению качества ESG-отчетности, которая на сегодняшний день отражает лучшие практики в сфере раскрытия нефинансовой отчетности. Комбинат наращивает усилия по развитию региона присутствия, повышению социального благополучия жителей и сохранению окружающей среды. ESG-подход встроен во все аспекты бизнеса ММК, влияет на приятие всех экономических решений. Рад, что мы показали наилучший результат как в общем зачете, так и в сегменте черной металлургии", - отметил генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев.

Работа по совершенствованию ESG-отчетности на комбинате носит системный характер. На регулярной основе публикуются не только отчеты, но и полная база данных по работе компании в области устойчивого развития - ESG Data Pack, где можно легко найти любой показатель за последние семь лет.

Рэнкинг ESG-прозрачности компаний и банков по версии "Эксперт РА" проводится с 2021 года. Он задуман как удобная система координат для инвесторов и эмитентов, позволяющая получать информацию о лучших практиках раскрытия ESG-факторов. Награждение победителей этого года состоялось в ходе III ежегодной конференции "От прозрачности к выгоде", в которой приняли участие представители Государственной думы России, Центробанка, ВЭБ.РФ и других ведомств, госкорпораций и компаний.