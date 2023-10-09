"Ингосстрах" и "Ингосстрах Банк" рассказали, какие авто чаще берут в кредит

Чаще всего в период с января по июнь покупали автомобиль LADA, далее следуют китайские марки – Chery, Haval, Geely и Changan

ТАСС, 9 октября. "Ингосстрах" совместно с "Ингосстрах Банком" проанализировали, какие авто чаще всего берут в кредит. По данным компаний, сложности на автомобильном рынке не повлияли желание водителей покупать автомобили.

Так, исходя из данных "Ингосстрах Банка", покупки автомобилей в кредит в первом полугодии 2023 года выросли на 60% по отношению к 2022 году – в компании было оформлено 387 500 автокредитов.

Сумма автокредита выросла на 21%: в прошлом году средний размер займа составлял 1,4 млн. рублей, в этом — 1,7 млн. рублей.

Если посмотреть на марки, которые чаще всего покупали в период с января по июнь, то лидером стал отечественный автомобиль – LADA. Далее следуют китайские марки – Chery, Haval, Geely и Changan. Китайские машины увеличили свою долю на автомобильном рынке: если в прошлом году доля китайских марок составляла 11%, то в 2023 они занимают уже 39% рынка.

Также автолюбители начали приобретать больше подержанных машин – так, в "Ингосстрах Банке" объем выданных кредитов на авто вторичного рынка вырос на 185% по отношению к 2022 году (средние данные по рынку – на 88%). При этом объем выданных кредитов на новые автомобили в "Ингосстрах Банке" вырос на 58% (средние данные по рынку – на 89%).

"Несмотря на негативные прогнозы, данные показывают, что покупки автомобилей выросли по сравнению с прошлым годом. Предпочтения клиентов меняются – фокус смещается на отечественные и китайские авто, а также на подержанные машины, но им также нужна страховая защита, как и, к примеру, новым авто. Именно поэтому мы в "Ингосстрахе" продолжаем говорить о важности полиса каско для всех автомобилей, ведь благодаря страховке клиент сможет отремонтировать автов проверенных СТО максимально оперативно", — отметил Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха".

"Рынок оправился от шоков, спрос выровнялся, хотя и сместился от привычных брендов. Мы стремимся успевать за меняющимися трендами и тенденциями, учитывая предпочтения и возможности наших клиентов", — прокомментировал Олег Чернышов, заместитель председателя правления "Ингосстрах Банка".