Финал триатлонного сезона России собрал 6,5 тыс. участников из 393 городов

Соревнования прошли на Федеральной территории "Сириус"

ТАСС, 9 октября. В период 6 по 8 октября на Федеральной территории "Сириус" (Сочи) прошел фестиваль спорта IRONSTAR SOCHI SIRIUS 2023. Мероприятие собрало 6,5 тыс. участников и 17 тыс. болельщиков из 77 регионов России. В рамках фестиваля прошли женские и детские забеги, заплывы на открытой воде, соревнования по триатлону на дистанциях 113 км, SPRINT и OLYMPIC, а также главная триатлонная гонка сезона - IRONSTAR 226 SOCHI SIRIUS 2023.

Среди участников рекордное для одного фестиваля количество параатлетов - более 50 человек на разных дистанциях. Также в детском забеге приняли участие 10 детей с синдромом Дауна.

Фестиваль стартовал с заплывов на открытой воде SWIMSTAR на дистанциях 1 и 2 морские мили. Участники преодолели 1,852 км и 3,704 км соответственно в акватории Имеретинского порта. Также в пятницу прошел детский забег STARKIDS на 500 м и 1 км, а завершением первого дня фестиваля стал женский забег IRONLADY на 5 км. В этот же день спортсменки смогли обсудить, как выстроить режим тренировок и с чего начать подготовку к первому триатлону в рамках паблик-тока для девушек "Гид успешной женщины". Своим опытом с участницами поделились спортсменка и блогер Анастасия Тукмачева, нутрициолог Анастасия Жукова, КМС по плаванию Екатерина Сугробова и триатлетка Мария Малышева.

Суббота и воскресенье были посвящены триатлонным гонкам. В субботу, 7 октября, первыми на старт вышли участники главной гонки сезона - IRONSTAR 226 SOCHI SIRIUS 2023, к которой триатлеты готовились целый сезон. В рамках соревнований они преодолели 3,86 км плавания, 180 км велогонки и 42 км бега. Помимо этого, в субботу свои силы попробовали и участники гонки на дистанции 113 км, которая включает в себя 1,93 км плавания, 90 км велогонки и 21 км бега. В этот же день профессионалы боролись за призовые места на Чемпионате России на длинной дистанции, победителями которого стали Илья Прасолов и Юлия Голофеева.

Завершением спортивного фестиваля стали триатлонные гонки на дистанциях OLYMPIC (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10,5 км бег) и самой короткой - SPRINT (0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5,25 км бег).

Фестиваль в "Сириусе" считается одним из самых живописных с точки зрения трасс: плавательный этап в бухте Имеретинского порта, маршрут велоэтапа начинался на побережье, а затем уходил в горы по олимпийской трассе Адлер - Красная Поляна, а беговой этап прошел по берегу Черного моря.

"Фестиваль в "Сириусе" - это самое долгожданное событие в сезоне как для участников, так и для команды IRONSTAR. На финише было сделано три предложения руки и сердца - это уже добрая традиция, и нам приятно быть местом, где создаются семьи. В этом году мы мы наполнили программу не только соревнованиями, но познавательным лекторием, конкурсами от партнеров, исторически наполненным ЭКСПО, программой лояльности для болельщиков. IRONSTAR SOCHI SIRIUS - это буря эмоций, волнение и радость от преодоления себя. Фестиваль подошел к концу, и осталось ощущение энергетического заряда от этого праздника, который длился четыре дня", - поделился генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

Победители соревнований

Мужчины IRONSTAR 226:

1 место - Кирилл Кравченко

2 место - Артем Прилепов

3 место - Александр Халаманов

Женщины IRONSTAR 226:

1 место - Марина Колескина

2 место - Наталья Григорьева

3 место - Антонина Фаустова

Мужчины IRONSTAR 113:

1 место - Евгений Тихонин

2 место - Алексей Осокин

3 место - Марк Высоцкий

Женщины IRONSTAR 113:

1 место - Диана Трубкович

2 место - Анна Арама

3 место - Маргарита Питерцева

Мужчины SPRINT:

1 место - Павел Горик

2 место - Андрей Покровский

3 место - Антон Чучко

Женщины SPRINT:

1 место - Анна Горева

2 место - Екатерина Крайнюк

3 место - Ксения Воронина

Мужчины OLYMPIC:

1 место - Кирилл Голдовский

2 место - Евгений Рулевский

3 место - Михаил Логинов

Женщины OLYMPIC:

1 место - Мария Курченко

2 место - Александра Магомедова

3 место - Ольга Буренкова

ТАСС - информационный партнер.

Возрастное ограничение: 6+.