Оргкомитет премии InterComm опубликовал шорт-лист финалистов 2023 года

Церемония награждения состоится в Москве 25 октября

ТАСС, 9 октября. Члены жюри премии InterComm отобрали проекты для финального испытания - онлайн-защит, которые состоятся 10 и 11 октября. Победители будут объявлены на церемонии награждения премии InterComm, которая состоится в Москве 25 октября.

"Радует, что каждый год в премии InterComm, помимо постоянных участников, появляются проекты абсолютно новых для нас компаний. В этом году это Яндекс, Самолет, Самокат, Авито, Росатом, Иркутская нефтяная компания и другие. Наблюдается многообразие участников: отраслевые лидеры, небольшие компании, промышленные гиганты, финтех, ритейл, фармацевтика. Для нас это значит, что практически все компании сегодня, в условиях глобального кадрового дефицита во всех сферах экономики, делают ставку на развитие внутрикорпоративных коммуникаций. То есть наш шорт-лист дает надежду, что ситуация на рынке труда будет стабилизироваться, а компании все больше ресурсов будут вкладывать в коммуникации с персоналом", - прокомментировала председатель оргкомитета InterComm, президент коммуникационной группы MediaLine Лариса Рудакова.

Шорт-лист включает 109 проектов, а также 5 участников номинации "Мастер Коммуникаций".



Руководитель департамента корпоративных коммуникаций информационного агентства ТАСС Марина Порошина входит в жюри премии InterComm, а также выступает куратором номинаций "Новые медиа" и "Общий знаменатель".

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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