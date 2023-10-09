СурГУ вошел в ТОП-50 лучших вузов России

Университет занял 37 место

ТАСС, 9 октября. Сургутский государственный университет (СурГУ) занял 37 место в ежегодном рейтинге вузов России, созданном платформой онлайн-рекрутинга - HeadHunter (hh.ru). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба университета с ссылкой на исследование hh.ru.

"СурГУ занял 37 место из 410 в ежегодном рейтинге вузов России 2022-2023 крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга - HeadHunter. Его ключевая цель - оценить востребованность выпускников российских вузов, разместивших свои резюме на сайте hh.ru, среди работодателей", - говорится в сообщении.

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Как проинформировали в пресс-службе, при расчете рейтинга использовались следующие критерии: востребованность выпускников конкретного факультета, зарплатная востребованность студентов со стороны работодателей, а также профильный поиск работы выпускниками или "соответствие рынка труда и системы образования".

Компания HeadHunter также отметила СурГУ за профессионализм и высокий уровень подготовки студентов, востребованных на рынке труда, добавили в пресс-службе. В свою очередь, руководитель центра карьеры СурГУ Юлия Дубова пояснила, что выпускники университета являются квалифицированными кадрами и развиваются во многих направлениях.

"Наши студенты проходят практику на градообразующих предприятиях, создают проекты и получают грантовую поддержку. Уже более 10 лет мы оказываем комплексную поддержку студентам и выпускникам по вопросам трудоустройства и развития карьеры. Учим грамотной самопрезентации и показываем возможные траектории их профессионального будущего", - сказала Дубова, ее слова приводятся в сообщении.