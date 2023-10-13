Эксперт: ЦУР ООН не будут достигнуты без смены экономической политики усилиями стран БРИКС

По словам директора Международного центра конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ Алексея Иванова, "зеленая" повестка и борьба с изменением климата сегодня рассматриваются государствами как одно из приоритетных направлений

ТАСС, 13 октября. В Дели 11-13 октября проходит 8-я Конференция по конкуренции под эгидой БРИКС, хозяином которой в этом году стала Комиссия по конкуренции Индии (Сompetition Commission of India). Директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ Алексей Иванов в рамках на конференции заявил, что экономическая политика стран БРИКС должна трансформироваться с участием антимонопольных регуляторов объединения для продвижения повестки устойчивого развития в собственных интересах. Эксперты отмечают, что к 2030 году в лучшем случае могут быть достигнуты 3 из 17 целей в области устойчивого развития ООН.

По словам эксперта, "зеленая" повестка и борьба с изменением климата сегодня рассматриваются государствами как одно из приоритетных направлений. С одной стороны, государства поощряют совместные усилия индустриальных гигантов для ускорения перехода к более чистым технологиям, с другой - за действиям компаний часто может скрываться выгодная для гигантов картелизация, которая наоборот ведет к повышению цен и усиливает провалы рынка. В результате страдают потребители. Борьба с такими последствиями - прямая задача именно антимонопольной политики как ключевого элемента общей экономической политики государства.

Иванов отметил, что для стран БРИКС сейчас не менее остро стоят вопросы достижения других Целей устойчивого развития. Доступ к качественному питанию, образованию и инновациям часто блокируется плохими условиями для конкуренции на рынке. В такой ситуации антимонопольная политика является принятым во всем мире и наиболее эффективным инструментом перераспределения благ. Например, многие сделки слияния-поглощения между транснациональными сельскохозяйственными корпорациями бьют по самым незащищенным слоям населения именно в развивающихся странах - и именно здесь большую роль антимонопольные регуляторы, которые могут не согласовать сделку, выставить компаниям некоторые условия для ее одобрения и т.д.

Без успешной кооперации на уровне Глобального Юга, существенная часть которого представлена объединением БРИКС, продвижение той повестки устойчивого развития, которая интересует население развивающихся стран, не представляется возможным, подчеркнул эксерт. Антимонопольные органы этих стран готовы играть ключевую роль в трансформации экономической политики стран БРИКС.

"Совместными усилиями страны БРИКС могут повлиять и на мировую экономику, значимой частью которой они являются. Переход от фокуса только на "зеленой" повестке к решению неотложных вопросов перераспределения и экономического неравенства должен прямо сейчас стать основой совместной экономической политики стран БРИКС и других развивающихся стран в ближайшие несколько лет", - заключил Иванов.

Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС проходят раз в два года поочередно во всех странах объединения. Предыдущая конференция проводилась в 2021 году онлайн Китаем, а в 2019 году конференцию принимала Федеральная антимонопольная служба в Москве.

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