Стали известны итоги VI международного форума "Российская энергетическая неделя"

В рамках деловой программы Форума и Молодежного дня РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 225 спикеров

ТАСС, 16 октября. Международный форум "Российская энергетическая неделя" прошел в шестой раз с 11 по 13 октября в ЦВЗ "Манеж" (г. Москва). На площадке РЭН-2023 присутствовали представители правительств зарубежных стран, руководители крупнейших энергетических компаний и организаций, ученые и эксперты. Центральная тема РЭН в этом году - "Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее".

"Российская энергетическая неделя - это специализированные, узконаправленные, целевые дискуссии с экспертами со всего мира. Здесь нет бесед на общие темы, все предельно четко и по делу. Такой фокус позволяет получить максимум возможностей от живого общения с единомышленниками, которым не нужно тратить время на то, чтобы найти общий язык. Форум вновь привлек всех, кто заинтересован в совместном развитии энергетики, тех, кто хочет работать на перспективу. Как и в предыдущие годы, на форуме были широко представлены зарубежные государства. Уверен, что эта площадка и в дальнейшем будет оказывать непосредственное влияние на международные отношения в целом и на сферу энергетики в частности", - подчеркнул по итогам Форума Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

"В рамках деловой программы Форума и Молодежного дня РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 225 спикеров. Всего в Российской энергетической неделе-2023 приняли участие свыше 5 тыс. делегатов из 84 стран и территорий. В мероприятиях Молодежного дня приняли участие более 2 тыс. участников. Форум продемонстрировал высокую заинтересованность международного делового сообщества в сотрудничестве с Россией по широкому спектру направлений энергетической сферы. В дискуссиях на площадке, в настрое иностранных участников, в их готовности и открытости к диалогу видно, насколько зарубежные страны хотят играть активную роль в проектах вместе с Россией", - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков.

Деловая программа

Программа Форума была сформирована по четырем направлениям: "Международная повестка", "Развитие отраслей ТЭК", "Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация", "Устойчивое развитие и климат". Также на площадке состоялись двусторонние встречи, переговоры и деловые завтраки.

Ключевым событием в цикле деловых мероприятий Форума стало пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Республики Ирак Мухаммеда Судани. Модератором дискуссии выступил телеведущий межарабского канала Al Ghad Амро Абд Эль-Хамид.

Одной из ключевых также стала сессия Ассоциации "Глобальная энергия" "Создавая город будущего" с участием Мэра Москвы Сергея Собянина, Президента, Председателя Правления ПАО Сбербанк Германа Грефа и зарубежных гостей - заместителя директора по информационным технологиям Государственной электросетевой корпорации Китая Цзие Вана и основателя, главного исполнительного директора компании Point Systems Zrt Ласло Ковача.

На площадке международного форума "Российская энергетическая неделя" состоялось заседание Совместной межправительственной Российско-Саудовской комиссии. Также Заместитель Председателя Правительства - Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провели Координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования при Правительственной комиссии по импортозамещению.

Соглашения

Всего в рамках Российской энергетической недели-2023 российские и зарубежные компании, государственные организации заключили 28 соглашений и меморандумов о сотрудничестве.

На площадке РЭН-2023 был подписан Итоговый протокол 8-го заседания Совместной межправительственной Российско-Саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Соглашение о намерениях в целях развития направления "Оборудование для нефтегазохимии" заключено между Правительством Российской Федерации и публичным акционерным обществом "СИБУР Холдинг".

Госкорпорация "Росатом" и Министерство науки и технологий Республики Союз Мьянма подписали Меморандум о взаимопонимании в области оценки и развития ядерной инфраструктуры Республики Союз Мьянма. Также АО "Концерн Росэнергоатом" (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом") и Санкт-Петербургская Международная Товарно-Сырьевая Биржа подписали соглашение о взаимодействии в области торговли сертификатами происхождения электроэнергии, выработанной с помощью низкоуглеродных и возобновляемых источников.

"Газпром нефть", Министерство энергетики Российской Федерации и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подписали дорожную карту развития отечественного оборудования для бурения и добычи углеводородов на суше.

Российское энергетическое агентство Минэнерго России подписало ряд важных документов, в числе которых соглашение с АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" о взаимодействии в области климатической повестки, включая вопросы энергоэффективности, энергоменеджмента и низкоуглеродного развития, а также соглашение о сотрудничестве с Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина".

Фонд Росконгресс подписал три стратегических документа - соглашения о сотрудничестве с иранским Институтом международных энергетических исследований, Африканской энергетической палатой и Международным центром производственных инвестиций (CIIP) Боливарианской Республики Венесуэла.

Молодежный день

13 октября Российскую энергетическую неделю завершил Молодежный день. На площадке присутствовали более 2 тыс. молодых людей, которые представили десятки проектов и отраслевых инициатив, обменялись опытом и получили советы от экспертов. Центральным событием Молодежного дня стало пленарное заседание "Энергетика 2035: будущее сферы" с участием Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака. Мероприятие прошло в формате поколенческой битвы. Всего программа Молодежного дня РЭН включала 30 мероприятий, посвященных популяризации ТЭК и инженерно-технического образования.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли.

Организаторами Форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы.

ТАСС - информационный партнер.

Возрастное ограничение: 6+.