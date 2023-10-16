НИУ "МЭИ" доставили спортивную площадку в Мариуполь

Комплекс будет состоять из овала беговой дорожки, площадки для занятия стритболом, зоны воркаута, тренажеров и турников, сертифицированных для сдачи норм ГТО

ТАСС, 16 октября. Совместно с ООО "Спортивная организация "ГТО" студенты и сотрудники МЭИ привезли в Мариуполь спортивную площадку, которая позволит жителям полноценно заниматься спортом на открытом воздухе.

Комплекс будет состоять из овала беговой дорожки, площадки для занятия стритболом, зоны воркаута, тренажеров и турников, сертифицированных для сдачи норм ГТО. Монтаж мини-стадиона будет выполнен силами бойцов студенческих отрядов МЭИ и членами туристическо-поискового клуба "Горизонт" на территории парка культуры и отдыха им. Гурова.

Это уже второй спорткомплекс, переданный в дар жителям новых территорий выпускниками МЭИ в рамках проекта "Энергия спорта - мирной жизни".

Помимо материалов для строительства спортивной площадки, в Мариуполь доставили более 60 тонн одежды и бытовой химии. Все это администрация города распределит среди нуждающихся постояльцев общежитий маневренного фонда.

Помощь в доставке и сопровождении груза обеспечила команда волонтера Василия Лукунина.