Проект вагоноремонтной компании "ОМК Стальной путь" победил на международном конкурсе 1С

С помощью системы компания контролирует себестоимость производства, процессы учета сдельной заработной платы, ведет оперативный учет закупок, продаж и хранения товарно-материальных ценностей

ТАСС, 16 октября. Инициатива компании "ОМК Стальной путь" по внедрению автоматизированной информационной системы для бухгалтерского и налогового учета признана лучшей на международном конкурсе корпоративной автоматизации, который проводит компания 1С. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной металлургической компании (ОМК).

В новой системе вагоноремонтная компания формирует бухгалтерскую и финансовую отчетность по всем депо, которые находятся более чем в 20 регионах России. "С помощью системы "ОМК Стальной путь" контролирует себестоимость производства, процессы учета сдельной заработной платы, ведет оперативный учет закупок, продаж и хранения товарно-материальных ценностей", - добавили в ОМК, уточнив, что система также позволяет эффективно управлять запасами и отслеживать своевременную поставку необходимых для ремонтов запчастей и комплектующих.

Проект реализовали сотрудники компании "ОМК Информационные технологии" с привлечением стороннего разработчика. "В состав "ОМК Стальной путь" входят 36 вагоноремонтных депо в разных регионах России, благодаря проекту компания сформировала собственную единую систему учета. Тот же контроль за наличием запчастей и комплектующих напрямую влияет на скорость ремонтов. Это было необходимо, чтобы мы могли обеспечивать сервис, соответствующий стандартам одной из ведущих вагоноремонтных компаний страны", - пояснил управляющий директор компании "ОМК Стальной путь" Роман Кунаков.

Кунаков добавил, что в будущем компания намерена запустить на базе этой же информационной системы современный клиентский портал, в котором заказчики смогут оперативно получать всю необходимую информацию.