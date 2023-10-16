На форуме в Нижнем Новгороде подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений

Подать заявку на СЗПК можно через ГИС "Капиталовложения"

ТАСС, 16 октября. Министерство экономического развития РФ, правительство Нижегородской области и компания "РусСилика" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на площадке форума "Региональный инвестиционный стандарт", который прошел 13 октября в Нижнем Новгороде.

Документ подписали заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов, министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов и руководитель компании Леонид Грош в присутствии Первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений создавался по поручению президента Российской Федерации. Создавался долго и сложно, в несколько этапов. Но сегодня он начал работать, и цифры говорят сами за себя. Портфель механизма СЗПК приближается к 4 трлн рублей. Около 1 трлн средств уже вложено в экономику. Порядка 60 таких соглашений заключено по стране", - отметил Первый вице-премьер.

Инвестор планирует создать производство силикагелей и силиказолей в городе Дзержинск на территории ОЭЗ "Кулибин". У продукции самый широкий спектр применения: пищевая, химическая, сталелитейная, электротехническая, текстильная промышленность и другие сферы. Объем инвестиций в проект превысит 11 млрд рублей. В регионе появится 100 новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

"Компаний, которые воспользовались механизмом СЗПК, в Нижегородской области становится все больше. Государством им гарантируется сохранение текущего уровня налогов, неизменность на время стабилизационной оговорки норм земельного, градостроительного законодательства, законодательства в области строительства и эксплуатации объектов недвижимого имущества. Возмещение затрат на инфраструктуру также всегда актуальный вопрос для инвесторов. Особо хотел бы обратить внимание на совместимость механизма СЗПК с другими мерами государственной поддержки. Так, РусСилика является резидентом особой экономической зоны "Кулибин" и будет пользоваться льготами, предусмотренными для резидентов ОЭЗ", - подчеркнул Никитин.

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) гарантирует неизменность условий предпринимательской деятельности (налогов, таможенного регулирования, условий землепользования, градостроения и др.), дает возможность компенсировать часть инфраструктурных затрат, а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам. Срок СЗПК и объем фиксируемых условий зависит от объема инвестиций.

Подать заявку на СЗПК можно через ГИС "Капиталовложения". Уполномоченной организацией для сопровождения процессов заключения СЗПК и мониторинга их исполнения является ВЭБ.РФ. В частности, ВЭБ.РФ осуществляется рассмотрение поступающих заявлений с прилагаемыми к ним документами и материалами, включая проведение анализа финансовых моделей. В случае соответствия инвестора, проекта и представленных документов установленным требованиям ВЭБ.РФ осуществляет подготовку положительного заключения, которое открывает доступ для подписания соглашения со стороны субъекта Российской Федерации и Минэкономразвития России.

Организаторы форума - министерство экономического развития РФ и правительство Нижегородской области. Ответственным за организацию от региона выступает министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

ТАСС - генеральный информационный партнер

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