В Москве 16 октября стартует Международный студенческий фестиваль ВГИК

Лучшие фильмы первого этапа будут показаны с 14 по 16 ноября в Музее кино, в кинозале имени Ханжонкова на ВДНХ

ТАСС, 16 октября. Отборочный тур 43 Международного студенческого фестиваля ВГИКа стартует 16 октября. В этом году темой фестиваля стали "Глобальные ценности", а на отборочный этап заявлено более 160 фильмов.

С 25 по 27 октября пройдет первый российский этап конкурса. Жюри этапа отберет лучшие фильмы, авторы которых продолжат участие во втором, международном, этапе фестиваля. Председателем профессионального жюри первого этапа фестиваля станет народный артист России, Лауреат премии Президента РФ Александр Галибин. Под его руководством будут работать деятели российского кинобизнеса: режиссер анимации Дмитрий Наумов, оператор Максим Шинкоренко, кинокритик, автор книги "От братьев Люмьер до Голливудских блокбастеров: главное в истории кинематографа" Николай Никулин, кинокритик Егор Москвитин, художник современного кино Сергей Февралев, композитор Артем Васильев, кинокритик, главный редактор издания "Бюллетень кинопрокатчика" Юлия Шампорова, заместитель генерального продюсера онлайн-кинотеатра "Окко", руководитель направления детско-юношеского кино Светлана Сонина.

Лучшие фильмы первого этапа будут показаны с 14 по 16 ноября в Музее кино, в кинозале имени Ханжонкова на ВДНХ.

С 13 по 17 ноября в рамках фестиваля состоятся международный киноконкурс и 19-й театральный конкурс. На международный конкурс поданы заявки от молодых авторов кино из Китая, Индии, Бельгии, Черногории, Ирана, Индонезии, Германии, Словении, Гватемалы, Аргентины. В списке участников - кинематографисты Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Сербии, Армении, Таджикистана, Сенегала, Испании, Грузии, Непала, Мексики и других стран.

В состав профессионального жюри второго этапа вошли продюсер (фильмы "Отголоски прошлого", 2008, и "Братья", 2004), профессор университета Помпеу Фабра в Барселоне Хаум Вилальта, заместитель генерального секретаря китайской ассоциации детского кино, программный директор Пекинского Международного фестиваля детского кино Гэвин Ли, а также профессор Академии международных исследований Нью-Дели, лауреат Национальной премии кинокритики, член NETPAC - международной Ассоциации по продвижению азиатского кино Рашми Дорайсвами.

На театральный конкурс в этом году представлены спектакль, созданный в Сербии. Наряду с ним в конкурсе участвуют работы лучших московских театральных школ - школы-студии МХАТ, Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина, театрального института имени Бориса Щукина.

В жюри театрального конкурса войдут российский актер, исполнитель главной роли в фильме "Легенда о Коловрате" Илья Малаков, руководитель программ "Главная роль" и "Худсовет" на телеканале "Культура" Марина Коростылева и выпускница ГИТИСа, режиссер родом из китайского города Вэйфан Ичэнь Лю.

В рамках фестиваля оргкомитет награждает целую плеяду молодых талантливых авторов. Помимо главных призов по итогам второго этапа также будут вручены награды победителям первого тура: Гран-при, призы за лучшую работу режиссера, актеров, оператора, сценариста, звукорежиссера, художника и художника-постановщика - всего 14 номинаций. Победителю в номинации "За лучшую работу звукорежиссера" будет вручен сертификат, который позволит его обладателю работать над звуком фильма на киностудии полного цикла "СineLAB".

Также будут вручены приз студенческого жюри и специальные призы: диплом фонда поддержки неигрового кино имени Романа Кармена, приз гильдии кинооператоров имени В.И. Юсова, специальный приз имени В.Я. Бахмутского "В поисках утраченного…" и другие. Приз зрительских симпатий будет вручен по итогам анкетирования зрителей.

Продюсерский центр "ВГИК-Дебют" вновь вручит специальный приз в учрежденной им номинации "Перспектива" самому многообещающему автору. Впервые этот приз был вручен в 2018 году.

Основные мероприятия фестиваля будут проходить во Всероссийском государственном университете кинематографии имени С.А. Герасимова и в кинотеатрах Москвы. Студенческие фильмы также будут представлены в кинотеатрах разных городов России.

Фестиваль ВГИК проводится с 1961 года, его победителями и лауреатами становились режиссёры, творчество которых было высоко оценено не только на российском, но и на мировом уровне. Среди них - Андрей Кончаловский, Элем Климов, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков, Вадим Абдрашитов, Сергей Соловьев, Александр Хант, Борис Акопов, Александр Цой, Алексей Герман-младший, Александр Котт, Анна Меликян, Петр Буслов, Алексей Мизгирев и другие.

Феcтиваль проводит Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова, Продюсерский центр "ВГИК-Дебют", АНО "Творческая студия "СТЕЛЛА" и компания "Стелла Релиз" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив, Национального фонда поддержки правообладателей, Фонда развития творчества "ФОРТ", ПАО Сбербанк, киностудии полного цикла СineLAB. Фестиваль также поддерживают Союз кинематографистов России и Правительство Москвы.

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