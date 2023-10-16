Объявили результаты конкурса российского клуба арт-директоров

ТАСС, 16 октября. Торжественное подведение итогов конкурса ADCR Awards 2023 (Конкурс российского клуба арт-директоров) состоялось 12 октября. Проект направлен на объединение потенциала профессионалов и представление новых талантов в креативной индустрии.
Юбилей профессиональной рекламной деятельности придаёт особую значимость конкурса в этом году. Это отразилось в рекордном количестве поступивших работ - более 500 проектов.
Итоги конкурсного сезона в цифрах:
- 13 золотых наград
- 21 серебряная награда
- 57 бронзовых наград
- 1 награда в специальной номинации
Число проектов, поданных на ADCR Awards, выросло на 21%, а количество участников увеличилось на 18%. Александр Алексеев, президент Российского клуба арт-директоров, выразил свое мнение о перспективах конкурса: "Увеличилось количество проектов-участников по ребрендингу - вслед за преемственной передачей частных бизнесов от отцов к детям. Уверенно наполняются самые популярные номинации видеорекламы - вместе со стабильным ростом популярности видеоконтента. Победители ADCR Awards задают тренды-законодатели следующего года в креативе. Вот несколько примеров: выразительная работа с проникновенными инсайтами: промо фильма "По-мужски", инициатива Skillbox #жизньпосле. Актуальная кириллизация коммуникации при поддержке кириллических шрифтов: абсурдистский гротеск Ивана Величко Gertrude и Paratype - к Helsa Display".
Александра Новохацкая, председатель жюри блока Advertising и креативный директор студии Яндекса "7.47" отметила объективность оценки и командный подход жюри, которые "сделали награды справедливыми".
ПОБЕДИТЕЛИ ADCR AWARDS 2023
Film & Audio (Фильм & Аудио)
TV/Cinema Commercials (ТВ/Реклама в кино)
ЗОЛОТО:
- Instinct - Где начинается светлая полоса
БРОНЗА:
- BBDO - МТС Банк - надежный банк
- Восход - УБРиР. Ваш второй банк
Online Videos (Онлайн видео)
СЕРЕБРО:
- BBDO - МТС Банк - надежный банк
- Instinct - Где начинается светлая полоса
Audio/Radio Commercials (Аудио/Радио реклама)
БРОНЗА:
- Гласно Медиа - UFC Fight Pass x Лига Ставок: карты и кости
Craft - music and sound (Ремесло - музыка и звук)
БРОНЗА:
- Instinct - Светлая полоса
Craft - direction, cinematography and editing (Использование - направление, кинематограф и монтаж)
СЕРЕБРО:
- Восход - Говорит и показывает Урал
- Instinct - Где начинается светлая полоса
Craft - animation, VFX, CGI and 3D (Использование - анимация, VFX, CGI и 3D)
СЕРЕБРО:
- BBDO - Больше Пушить Рашить Драйвить. HAVAL JOLION
- Yandex Creative Studio 7.47 - The ever-changing world
БРОНЗА:
- Mosaic - МТС Digital-художники
Print & Out-of-home (Печать & наружная реклама)
Service Design (Дизайн сервиса)
БРОНЗА:
- Студия Артемия Лебедева - Навигация для Московского зоопарка
Special Indoor & Outdoor (Особая внутренняя и наружная реклама)
БРОНЗА:
- BBDO - МТС Street weAR
- WNM.Digital - Витрины Балета
Interactive & Mobile (Интерактивная & Мобильная реклама)
Social Media Campaigns (Кампании в социальных сетях)
БРОНЗА:
- Fresh (Orange Group) - Нейросеть Русского Музея
- Восход - По-мужски
Interactive & Mobile for non-profit/public service/NGO (Интерактивная & Мобильная реклама для некоммерческих организаций/государственной службы/НПО)
БРОНЗА:
- СОЛЬ - Слова будущего / NFT
Visual Craft - art direction, visual effects and animation (Использование визуала - арт-направление, визуальные эффекты и анимация)
ЗОЛОТО:
- Chármer Studio - Diamond Journey
БРОНЗА:
- CreativePeople - beeline cloud - сохраняя самое ценное
Design (Дизайн)
Corporate Brand Identity - Rebranding (Корпоративная айдентика бренда - ребрендинг)
ЗОЛОТО:
- Восход - Айдентика для театра "Суббота"
СЕРЕБРО:
- Брендинговое агентство "Супрематика" - Гжель
- ONY - Отсекая лишнее. OKKAM
- ONY - МТС. Ребрендинг
БРОНЗА:
- Брендинговое агентство "Супрематика" - Росмэн
- Брендинговое агентство "Супрематика" - Berlingo
- Shuka Design - FAAN - ребрендинг сети центров цифровой печати
- Восход - Айдентика киностудии
Graphic Communication (Графическая коммуникация)
ЗОЛОТО:
- Shuka Design - Академия Яндекса - визуальная айдентика и архитектура образовательной IT-платформы
- Восход - Айдентика для театра "Суббота"
- СЕРЕБРО:
- Yandex Magic Camp - Яндекс Go. Ориентируясь на традиции
БРОНЗА:
- Shuka Design - Food Rocket: стратегия и бренд-айдентика американского сервиса доставки продуктов
- Shuka Design - Zerion - ребрендинг Web3-кошелек для децентрализованных финансаов и NFT-портфолио
- Shuka Design - Pivot - визуальная айдентика образовательной онлайн-платформы
- Design Department - Динамика. Программа лояльности ФК "Динамо"
- Восход - Айдентика киностудии
Editorial Design (Редакторский дизайн)
СЕРЕБРО:
- Paratype - Каталог шрифтовой студии
Corporate Brand Identity (Корпоративная айдентика бренда)
СЕРЕБРО:
- CreativePeople - AppBazar - колоритная айдентика магазина приложений
- Chármer Studio - Создание айдентики и веб-дизайна для бакинского рынка Teze
БРОНЗА:
- Shuka Design - Академия Яндекса - визуальная айдентика и архитектура образовательной IT-платформы
- DDVB - VIVAT sailing
- Redis Agency - Locals & Nomads
- Funky® Agency - Seikatsu. Бистро и доставка свежих морепродуктов
Logotype (Логотип)
БРОНЗА:
- Dotorg - Преображение
- Пирс 5 - Зотов - брендинг нового конструктивного пространства Москвы
- Shuka Design - Tutu
- Восход - Айдентика филармонии
Illustration (Иллюстрация)
БРОНЗА:
- Omsky - Klapp
- OTVETDESIGN - В Стране чудес
- Диана Леймоева, Надежда Демченко, Виктория Суркова, Ксения Шляк, Полина Глазкова, Елена Данилова - Айдентика фестиваля авторской анимации "Бессонница"
Packaging (Упаковка)
ЗОЛОТО:
- DDVB - MARCO PANATTI
БРОНЗА:
- Omsky - Край Земли
- Брендинговое агентство "Супрематика" - F(t)
Motion Graphics (Графика движения)
БРОНЗА:
- Mosaic - МТС Digital-художники
- Shuka Design - Академия Яндекса - визуальная айдентика и архитектура образовательной IT-платформы
Spatial Design (Пространственный дизайн)
БРОНЗА:
- РБК - Центр событий РБК. Cпейс-дизайн
Typography (Типография)
ЗОЛОТО:
- Shuka Design - Gertrude - абсурдистский гротеск Ивана Величко
- Paratype - Helsa Display
СЕРЕБРО:
- Shuka Design - Академия Яндекса - визуальная айдентика и архитектура образовательной IT-платформы
- Terminal Design Branding Agency - Freelabel
Design for non-profit/public service/NGO (Дизайн для некоммерческих организаций/государственной службы/НПО)
БРОНЗА:
- Пирс 5 - Зотов - брендинг нового конструктивного пространства Москвы
Merchandising (Мерчандайзинг)
СЕРЕБРО:
- OTVETDESIGN - В Стране чудес
БРОНЗА:
- Брендинговое агентство "Свое Мнение" - Horror Ray
Brand Experience & Activation (Восприятие бренда & Активность)
Collaboration & Sponsorship (Коллаборации & Спонсорство)
БРОНЗА:
- BBDO - МТС Street weAR
Promotions (Продвижение)
СЕРЕБРО:
- Восход - По-мужски
Use of Brand Experience & Activation (Использование восприятия бренда & Активность)
СЕРЕБРО:
- WNM.Digital - Витрины Балета
БРОНЗА:
- Instinct - Надо всем
PR/Events (PR/Мероприятия)
ЗОЛОТО:
- Восход - По-мужски
PR/Events for non-profit/public service/NGO (PR/Мероприятия для коммерческих организаций/государственной службы/НПО)
БРОНЗА:
- Friends Moscow - Выход с улицы
Social Responsibility campaign for commercial purpose (Кампания социальной ответственности в коммерческих целях)
ЗОЛОТО:
- GRAPE - #ЖизньПосле
БРОНЗА:
- Kitchen - Скилкотики
- Marvelous - Ваше Дело
- Восход - По-мужски
Integrated & Innovation (Интеграции & Инновации)
Brand Transformation (Трансформация бренда)
БРОНЗА:
- Contrapunto - Такой, как вы!
Branded Content (Брендированный контент)
БРОНЗА:
- Instinct - Аэрофлот "Видеоинструкция по безопасности"
Best use of Technology (Лучшее использование технологий)
БРОНЗА:
- BBDO - МТС Street weAR
- BBDO - МТС Строки - Буктрейлер
- Radugadesign - Арт-инсталляция "Интернет на БКЛ летает"
Product/Service innovation (Инновация продукта/сервиса)
СЕРЕБРО:
- Boson Group - Huntica - первый сервис виртуальных собеседований с человеческим лицом
Social Responsibility Works/Campaigns For Commercial Purpose (Работа/кампании по повышению социальной ответственности в коммерческих целях)
СЕРЕБРО:
- GRAPE - #ЖизньПосле
БРОНЗА:
- Восход - По-мужски
Students (Студенты)
Communication ideas (Коммуникационные идеи)
ЗОЛОТО:
- Лия Чалабян, Анастасия Кужелева, Нина Волкова, Юрий Пучков, Виктор Анисенок, Валерий Пискунов - The Buzzing Billboards
БРОНЗА:
- Лука Минулин, Айрат Саетгараев, Зарема Шангареева, Надежда Забора - PARARAMPS TOUR
- Аделя Ермакова - Ready for school
Graphic Design/Product Design (Графический дизайн/Дизайн продукта)
ЗОЛОТО:
- Елизавета Колосова - Ребрендинг музея "La Fabuloserie"
- Роман Черняков - Chasing the Blue Bird
БРОНЗА:
- Ксения Овчинникова, Андрей Полухов, Сергей Деревянка, Владимир Осокин, Амаль - Айдентика фестиваля STEREOLETO 2024
- Ксения Сухарева - Фестиваль современной магии "Aesterism"
- Татьяна Андреева - Титры - фестиваль любительского кино
Young Creative (Молодой креатив)
Graphic Design/Product Design (Графический дизайн/Дизайн продукта)
СЕРЕБРО:
- Алина Васильева, Андрей Полухов - Сensored
БРОНЗА:
- Тимофей Кирин - Cleanzone festival
Специальная номинация "Школа года"
Школа дизайна НИУ ВШЭ
Проекты победителей будут представлены на сайте, а также войдут в ежегодный креативный дайджест ADCR Awards 2023, где отражены ключевые тенденции в российской рекламе, креативе и дизайне.
О конкурсе
ADCR Awards - российский профессиональный конкурс в области креатива, дизайна и рекламы, учрежденный клубом Арт-директоров России. Индустриальный статус конкурса ежегодно подтверждается участием в составе профессиональных фестивалей и конкурсов Рейтинга креативности АКАР (18+).
Организаторы: Российский клуб арт-директоров при поддержке АКАР, ЦРБК
Медиапартнеры:
Индустриальный контент-портал - ADPASS
Генеральный индустриальный партнер - Sostav
Генеральное информационное агентство - ТАСС
Индустриальные партнеры - АБКР, Международная общественная ассоциация "Союз дизайнеров", ОТРО "Санкт-Петербургский Союз дизайнеров"
Информационные партнеры - Design News, PR News, Design Pub, сетевое СМИ "АртМосковия", AllAdvertising.ru, Advertology.ru, Architime.ru
Образовательные партнеры - Британская высшая школа дизайна (БВШД), Contented, Wordshop, mads, Skillbox Media, Высшая школа брендинга, Институт бизнеса и дизайна, BBE
Возрастная категория: 16+.
Реклама. ООО "Центр развития бизнес-коммуникаций".