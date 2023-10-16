16 октября, 13:19

Объявили результаты конкурса российского клуба арт-директоров

Клуб арт-директоров России
© Клуб арт-директоров России

На конкурс поступило свыше 500 проектов

ТАСС, 16 октября. Торжественное подведение итогов конкурса ADCR Awards 2023 (Конкурс российского клуба арт-директоров) состоялось 12 октября. Проект направлен на объединение потенциала профессионалов и представление новых талантов в креативной индустрии.

Юбилей профессиональной рекламной деятельности придаёт особую значимость конкурса в этом году. Это отразилось в рекордном количестве поступивших работ - более 500 проектов.

Итоги конкурсного сезона в цифрах:

  • 13 золотых наград
  • 21 серебряная награда
  • 57 бронзовых наград
  • 1 награда в специальной номинации

Число проектов, поданных на ADCR Awards, выросло на 21%, а количество участников увеличилось на 18%. Александр Алексеев, президент Российского клуба арт-директоров, выразил свое мнение о перспективах конкурса: "Увеличилось количество проектов-участников по ребрендингу - вслед за преемственной передачей частных бизнесов от отцов к детям. Уверенно наполняются самые популярные номинации видеорекламы - вместе со стабильным ростом популярности видеоконтента. Победители ADCR Awards задают тренды-законодатели следующего года в креативе. Вот несколько примеров: выразительная работа с проникновенными инсайтами: промо фильма "По-мужски", инициатива Skillbox #жизньпосле. Актуальная кириллизация коммуникации при поддержке кириллических шрифтов: абсурдистский гротеск Ивана Величко Gertrude и Paratype - к Helsa Display".

Александра Новохацкая, председатель жюри блока Advertising и креативный директор студии Яндекса "7.47" отметила объективность оценки и командный подход жюри, которые "сделали награды справедливыми".

ПОБЕДИТЕЛИ ADCR AWARDS 2023

Film & Audio (Фильм & Аудио)

TV/Cinema Commercials (ТВ/Реклама в кино)

ЗОЛОТО:

  • Instinct - Где начинается светлая полоса

БРОНЗА:

  • BBDO - МТС Банк - надежный банк
  • Восход - УБРиР. Ваш второй банк 

Online Videos (Онлайн видео)

СЕРЕБРО:

  • BBDO - МТС Банк - надежный банк
  • Instinct - Где начинается светлая полоса

Audio/Radio Commercials (Аудио/Радио реклама)

БРОНЗА:

  • Гласно Медиа - UFC Fight Pass x Лига Ставок: карты и кости

Craft - music and sound (Ремесло - музыка и звук)

БРОНЗА:

  • Instinct - Светлая полоса

Craft - direction, cinematography and editing (Использование - направление, кинематограф и монтаж)

СЕРЕБРО:

  • Восход - Говорит и показывает Урал
  • Instinct - Где начинается светлая полоса

Craft - animation, VFX, CGI and 3D (Использование - анимация, VFX, CGI и 3D)

СЕРЕБРО:

  • BBDO - Больше Пушить Рашить Драйвить. HAVAL JOLION
  • Yandex Creative Studio 7.47 - The ever-changing world

БРОНЗА:

  • Mosaic - МТС Digital-художники

Print & Out-of-home (Печать & наружная реклама)

Service Design (Дизайн сервиса)

БРОНЗА:

  • Студия Артемия Лебедева - Навигация для Московского зоопарка

Special Indoor & Outdoor (Особая внутренняя и наружная реклама)

БРОНЗА:

  • BBDO - МТС Street weAR
  • WNM.Digital - Витрины Балета

Interactive & Mobile (Интерактивная & Мобильная реклама)

Social Media Campaigns (Кампании в социальных сетях)

БРОНЗА:

  • Fresh (Orange Group) - Нейросеть Русского Музея
  • Восход - По-мужски

Interactive & Mobile for non-profit/public service/NGO (Интерактивная & Мобильная реклама для некоммерческих организаций/государственной службы/НПО)

БРОНЗА:

  • СОЛЬ - Слова будущего / NFT 

Visual Craft - art direction, visual effects and animation (Использование визуала - арт-направление, визуальные эффекты и анимация)

ЗОЛОТО:

  • Chármer Studio - Diamond Journey

БРОНЗА:

  • CreativePeople - beeline cloud - сохраняя самое ценное

Design (Дизайн)

Corporate Brand Identity - Rebranding (Корпоративная айдентика бренда - ребрендинг)

ЗОЛОТО:

  • Восход - Айдентика для театра "Суббота"

СЕРЕБРО:

  • Брендинговое агентство "Супрематика" - Гжель
  • ONY - Отсекая лишнее. OKKAM
  • ONY - МТС. Ребрендинг

БРОНЗА:

  • Брендинговое агентство "Супрематика" - Росмэн
  • Брендинговое агентство "Супрематика" - Berlingo
  • Shuka Design - FAAN - ребрендинг сети центров цифровой печати
  • Восход - Айдентика киностудии

Graphic Communication (Графическая коммуникация)

ЗОЛОТО:

  • Shuka Design - Академия Яндекса - визуальная айдентика и архитектура образовательной IT-платформы
  • Восход - Айдентика для театра "Суббота"
  • СЕРЕБРО:
  • Yandex Magic Camp - Яндекс Go. Ориентируясь на традиции

БРОНЗА:

  • Shuka Design - Food Rocket: стратегия и бренд-айдентика американского сервиса доставки продуктов
  • Shuka Design - Zerion - ребрендинг Web3-кошелек для децентрализованных финансаов и NFT-портфолио
  • Shuka Design - Pivot - визуальная айдентика образовательной онлайн-платформы
  •  Design Department - Динамика. Программа лояльности ФК "Динамо"
  •  Восход - Айдентика киностудии

Editorial Design (Редакторский дизайн)

СЕРЕБРО:

  • Paratype - Каталог шрифтовой студии    

Corporate Brand Identity (Корпоративная айдентика бренда)

СЕРЕБРО:

  • CreativePeople - AppBazar - колоритная айдентика магазина приложений
  • Chármer Studio - Создание айдентики и веб-дизайна для бакинского рынка Teze

БРОНЗА:

  • Shuka Design - Академия Яндекса - визуальная айдентика и архитектура образовательной IT-платформы
  • DDVB - VIVAT sailing
  • Redis Agency - Locals & Nomads
  • Funky® Agency - Seikatsu. Бистро и доставка свежих морепродуктов

Logotype (Логотип)

БРОНЗА:

  • Dotorg - Преображение
  • Пирс 5 - Зотов - брендинг нового конструктивного пространства Москвы
  • Shuka Design - Tutu
  • Восход - Айдентика филармонии

Illustration (Иллюстрация)

БРОНЗА:

  • Omsky - Klapp
  • OTVETDESIGN - В Стране чудес
  • Диана Леймоева, Надежда Демченко, Виктория Суркова, Ксения Шляк, Полина Глазкова, Елена Данилова - Айдентика фестиваля авторской анимации "Бессонница"

Packaging (Упаковка)

ЗОЛОТО:

  • DDVB - MARCO PANATTI

БРОНЗА:

  • Omsky - Край Земли
  • Брендинговое агентство "Супрематика" - F(t)

Motion Graphics (Графика движения)

БРОНЗА:

  • Mosaic - МТС Digital-художники
  • Shuka Design - Академия Яндекса - визуальная айдентика и архитектура образовательной IT-платформы

Spatial Design (Пространственный дизайн)

БРОНЗА:

  • РБК - Центр событий РБК. Cпейс-дизайн

Typography (Типография)

ЗОЛОТО:

  • Shuka Design - Gertrude - абсурдистский гротеск Ивана Величко
  • Paratype - Helsa Display

СЕРЕБРО:

  • Shuka Design - Академия Яндекса - визуальная айдентика и архитектура образовательной IT-платформы
  • Terminal Design Branding Agency - Freelabel

Design for non-profit/public service/NGO (Дизайн для некоммерческих организаций/государственной службы/НПО)

БРОНЗА:

  • Пирс 5 - Зотов - брендинг нового конструктивного пространства Москвы

Merchandising (Мерчандайзинг)

СЕРЕБРО:

  • OTVETDESIGN - В Стране чудес

БРОНЗА:

  • Брендинговое агентство "Свое Мнение" - Horror Ray

Brand Experience & Activation (Восприятие бренда & Активность)
Collaboration & Sponsorship (Коллаборации & Спонсорство)

БРОНЗА:

  • BBDO - МТС Street weAR

Promotions (Продвижение)

СЕРЕБРО:

  • Восход - По-мужски

Use of Brand Experience & Activation (Использование восприятия бренда & Активность)

СЕРЕБРО:

  • WNM.Digital - Витрины Балета

БРОНЗА:

  • Instinct - Надо всем

PR/Events (PR/Мероприятия)

ЗОЛОТО:

  • Восход - По-мужски

PR/Events for non-profit/public service/NGO (PR/Мероприятия для коммерческих организаций/государственной службы/НПО)

БРОНЗА:

  • Friends Moscow - Выход с улицы

Social Responsibility campaign for commercial purpose (Кампания социальной ответственности в коммерческих целях)

ЗОЛОТО:

  • GRAPE - #ЖизньПосле

БРОНЗА:

  • Kitchen - Скилкотики
  • Marvelous - Ваше Дело
  • Восход - По-мужски

Integrated & Innovation (Интеграции & Инновации)

Brand Transformation (Трансформация бренда)

БРОНЗА:

  • Contrapunto - Такой, как вы!

Branded Content (Брендированный контент)

БРОНЗА:

  • Instinct - Аэрофлот "Видеоинструкция по безопасности"

Best use of Technology (Лучшее использование технологий)

БРОНЗА:

  • BBDO - МТС Street weAR
  • BBDO - МТС Строки - Буктрейлер
  • Radugadesign - Арт-инсталляция "Интернет на БКЛ летает"

Product/Service innovation (Инновация продукта/сервиса)

СЕРЕБРО:

  • Boson Group - Huntica - первый сервис виртуальных собеседований с человеческим лицом

Social Responsibility Works/Campaigns For Commercial Purpose (Работа/кампании по повышению социальной ответственности в коммерческих целях)

СЕРЕБРО:

  • GRAPE - #ЖизньПосле

БРОНЗА:

  • Восход - По-мужски​​​​​

Students (Студенты)

Communication ideas (Коммуникационные идеи)

ЗОЛОТО:

  • Лия Чалабян, Анастасия Кужелева, Нина Волкова, Юрий Пучков, Виктор Анисенок, Валерий Пискунов - The Buzzing Billboards

БРОНЗА:

  • Лука Минулин, Айрат Саетгараев, Зарема Шангареева, Надежда Забора - PARARAMPS TOUR
  • Аделя Ермакова - Ready for school

Graphic Design/Product Design (Графический дизайн/Дизайн продукта)

ЗОЛОТО:

  • Елизавета Колосова - Ребрендинг музея "La Fabuloserie"
  • Роман Черняков - Chasing the Blue Bird

БРОНЗА:

  • Ксения Овчинникова, Андрей Полухов, Сергей Деревянка, Владимир Осокин, Амаль - Айдентика фестиваля STEREOLETO 2024
  • Ксения Сухарева - Фестиваль современной магии "Aesterism"
  • Татьяна Андреева - Титры - фестиваль любительского кино

Young Creative (Молодой креатив)

Graphic Design/Product Design (Графический дизайн/Дизайн продукта)

СЕРЕБРО:

  • Алина Васильева, Андрей Полухов - Сensored 

БРОНЗА:

  • Тимофей Кирин - Cleanzone festival

Специальная номинация "Школа года"

Школа дизайна НИУ ВШЭ

Проекты победителей будут представлены на сайте, а также войдут в ежегодный креативный дайджест ADCR Awards 2023, где отражены ключевые тенденции в российской рекламе, креативе и дизайне.

О конкурсе

ADCR Awards - российский профессиональный конкурс в области креатива, дизайна и рекламы, учрежденный клубом Арт-директоров России. Индустриальный статус конкурса ежегодно подтверждается участием в составе профессиональных фестивалей и конкурсов Рейтинга креативности АКАР (18+).

Организаторы: Российский клуб арт-директоров при поддержке АКАР, ЦРБК

Медиапартнеры:

Индустриальный контент-портал - ADPASS

Генеральный индустриальный партнер - Sostav

Генеральное информационное агентство - ТАСС

Индустриальные партнеры - АБКР, Международная общественная ассоциация "Союз дизайнеров", ОТРО "Санкт-Петербургский Союз дизайнеров"

Информационные партнеры - Design News, PR News, Design Pub, сетевое СМИ "АртМосковия", AllAdvertising.ru, Advertology.ru, Architime.ru

Образовательные партнеры - Британская высшая школа дизайна (БВШД), Contented, Wordshop, mads, Skillbox Media, Высшая школа брендинга, Институт бизнеса и дизайна, BBE

Возрастная категория: 16+.

Реклама. ООО "Центр развития бизнес-коммуникаций". 

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