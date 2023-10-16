В Московской консерватории выступят Наиль Мавлюдов и Антон Яшкин

Концерт состоится 21 октября

ТАСС, 16 октября. В Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 21 октября состоится концерт молодых пианистов Наиля Мавлюдова и Антона Яшкина (6+). В программе прозвучат избранные сонаты Бетховена.

За время обучения Мавлюдов неоднократно выступал с концертами в Австрии, Германии, Швейцарии, Франции, Италии, США, Японии. В 2014 записал CD при поддержке компании KAWAI, принимал участие в закрытии фестиваля Crescendo. Пианист является постоянным участником концертов, организованных фондом В. Спивакова, фондом И. Козловского. В феврале этого года Наиль Мавлюдов занял третье место на крупнейшем фестивале фортепианной музыки в городе Такамацу (Япония), исполнив Второй концерт Рахманинова.

Искусство Яшкина привлекло внимание публики в 2018 году, когда молодой исполнитель получил I премию и приз зрительских симпатий на международном конкурсе пианистов имени Листа в Веймаре. Выступление Яшкина на международном конкурсе имени П.И. Чайковского в этом году было также высоко оценено экспертами. Пианист выступает с сольными концертами в городах России и за рубежом, сотрудничает с Санкт-Петербургской филармонией и Балтийским симфоническим оркестром.

"Контакт с публикой - довольно серьезная тема. Мы играем для людей. Соответственно, мы должны очень точно и качественно передавать, чем наполнена музыка, которую мы исполняем, чтобы люди понимали, зачем они пришли", - убежден Яшкин.

Возрастная категория 6+.