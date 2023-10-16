В Музее Победы откроется выставка к 80-летию Битвы за Кавказ

Материалы экспозиции знакомят с историей сражения, силами противоборствующих сторон, героями битвы

ТАСС, 16 октября. В Музее Победы начала работу выставка "На высоте", приуроченная к 80-летию победы советских войск в Битве за Кавказ. Новая экспозиция представлена в рамках проекта "Шесть ударов Победы".

"Выставка рассказывает о Кавказской битве как о масштабном, ожесточенном сражении, развернувшемся в сложнейших условиях степей, приморья и горно-лесистой местностей. Бои велись на земле, на воде и в воздухе. Битва за Кавказ завершилась 9 октября 1943 года. Она стала одной из самых продолжительных в истории Великой Отечественной войны: 442 суток советские войска отважно сражалась за стратегически важный регион, потеря которого грозила утратой драгоценных ресурсов и поражением в войне", - отметили в Музее Победы.

Материалы экспозиции знакомят с историей сражения, силами противоборствующих сторон, героями битвы. В выставку вошли подлинные раритеты из фондов Музея Победы - обмундирование, вооружение, документы и т.д.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО "Российский фонд культуры" в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура". Посетить выставку "На высоте" можно по бесплатному билету, который необходимо получить в кассе Музея Победы.

Выставка будет работать до 31 декабря 2023 года.

Возрастное ограничение: 6+.