В Свердловской области инвесторам в сфере туризма предоставят налоговый вычет

Соответствующий законопроект внесли в законодательное собрание региона

ТАСС, 16 октября. Власти Свердловской области предоставят инвестиционный налоговый вычет инвесторам, работающим в сфере туризма. Соответствующий законопроект внесен в законодательное собрание региона, сообщили в пресс-службе областного парламента.

"Перечень категорий налогоплательщиков, ранее получивших право на инвестиционный налоговый вычет, предлагается дополнить организациями, осуществляющими деятельность в сфере туризма. Такое решение создаст дополнительный стимул к повышению привлекательности Свердловской области для субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере туризма, готовых инвестировать средства в развитие имущественной базы и инфраструктуры туризма. Это будет способствовать увеличению числа рабочих мест и повышению кадрового потенциала туристической отрасли, что соответствует целям национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Людмилу Бабушкину.

В действующей сейчас редакции закона "О применении на территории Свердловской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций" предприятия в сфере туризма получали право на такой вычет только при условии обладания статусом участника регионального инвестиционного проекта. Законопроект внесло в региональный парламент правительство Свердловской области.