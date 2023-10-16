Ученый СПбГАСУ запатентовал инновационное строительное решение

Юрий Казаков получил патент на купол, который защищает двор от снега, ветра, пыли и листвы

ТАСС, 16 октября. Юрий Казаков, профессор кафедры технологии строительного производства (ТСП) Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ), принял участие в VI Международной научно-практической конференции "Методология безопасности среды жизнедеятельности: архитектура и строительство".

Конференция состоялась 4-6 октября в Симферополе, в Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского.

По сообщению пресс-службы вуза, ученый выступил с двумя сообщениями. Одно из них посвящалось запатентованному автором в СПбГАСУ куполу над внутренними дворами с выдвижным полотном. Он защищает двор от снега, ветра, пыли и листвы, но при этом пропускает солнечный свет, под ним циркулирует воздух. Купол выполнен в форме пирамиды из труб квадратного сечения, металлических прутьев и прозрачного полотна со вшитым по периметру тросом, который приводится в движение мотором.

В другом своем выступлении Юрий Казаков проанализировал эффективность технологии строительства зданий с применением экспериментальных CLT-панелей (панелей из перекрестно-клееной древесины) на примере реального здания в Санкт-Петербурге. Спикер подчеркнул актуальность и практическую ценность использования данной технологии, которая позволяет уменьшить стоимость монтажа и трудоемкость строительного процесса. Возводить здания из перекрестно-клееной древесины на 5-7% экономичнее, чем из классических железобетона и кирпича. Кроме того, можно сделать перерасчет нагрузок на фундамент и дополнительно сэкономить на материалах для него.

"Для улучшения среды нашего обитания на Земле требуется внедрение новых строительных методов и материалов", - уверен профессор Казаков. Вместе с магистранткой Марией Дорошенко, старшим преподавателем Мкртичем Тонаканяном, аспирантом Иваном Ли и другими учеными кафедры ТСП он разрабатывает востребованные отраслью технологии.