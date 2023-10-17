ПСБ запустил в новых регионах льготную ипотеку для военных по ставке 2%

Воспользоваться льготной программой могут военнослужащие-участники накопительно-ипотечной системы

ТАСС, 16 октября. ПСБ запустил ипотечное кредитование военнослужащих по ставке 2% годовых в рамках госпрограммы "Военная ипотека. Новые субъекты". Воспользоваться льготной программой могут военнослужащие-участники накопительно-ипотечной системы (НИС).

Условия новой ипотечной программы распространяются на покупку готовых и строящихся квартир у застройщиков на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей, первоначальный взнос - от 10%, максимальный срок кредитования - 25 лет (до достижения предельного возраста пребывания на военной службе).

Также по льготной ставке военнослужащие - жители Херсона и Херсонской области, покинувшие место постоянного проживания и имеющие государственный жилищный сертификат, могут приобрести вторичное жилье у юридического лица в любом регионе России.

"Запуск льготной военной ипотеки в новых субъектах России - важнейший проект, который усиливает социальные гарантии для военнослужащих, в том числе участников СВО, и их семей, а также создает дополнительные стимулы для стабильного развития экономики, жилой и социальной инфраструктуры новых регионов. ПСБ является лидером рынка военной ипотеки и единственным федеральным банком, работающим в новых субъектах, где мы предоставляем гражданам все социально значимые финансовые сервисы и услуги, в том числе ипотечное кредитование. За время существования накопительно-ипотечной системы свыше половины ипотечных займов выдано нашим банком, более 70 тыс. военных уже решили жилищный вопрос с помощью военной ипотеки в ПСБ. После запуска льготной ипотеки в новых регионах участники НИС смогут максимально эффективно и адресно воспользоваться всеми существующими социальными гарантиями и приобрести жилье по льготной ставке. Мы заинтересованы в развитии новых форматов адресной поддержки различных категорий заемщиков, в частности военнослужащих и их семей, и в будущем планируем расширить линейку программ военной ипотеки в новых субъектах", - отметил Давыд Коробченко, вице-президент, директор департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ.

Военнослужащие могут подать документы в отделении банка или направить заявку дистанционно, а также воспользоваться современными цифровыми сервисами для оценки стоимости недвижимости и страхования, а в случае необходимости провести сделку по доверенности.

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