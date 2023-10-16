Около 200 тыс. человек посетили программу "Парк Победы. Главный патриотический"

В мемориальном комплексе на Поклонной горе работали более 50 интерактивных площадок, реконструирующих быт 1940-х годов

ТАСС, 16 октября. С момента старта проекта "Парк Победы. Главный патриотический" в июне 2023 года мемориальный комплекс на Поклонной горе посетили около 200 тыс. человек. Проект запустил Музей Победы при поддержке Департамента культуры Правительства Москвы. Программа работала каждые выходные до 15 октября 2023 года.

"Впервые в Москве была проведена программа, которая каждые выходные не просто предлагала досуг, но и благодаря историческим реконструкциям погружала посетителей в атмосферу Москвы 1940-х годов. Для жителей и гостей столицы в мемориальном комплексе на Поклонной горе работали более 50 интерактивных площадок, реконструирующих быт 1940-х годов. В многочисленных локациях проходили мастер-классы, турниры и игры, выставки", - отметили в Музее Победы.

К историческому квесту "Красноармейская книжка" присоединились более 40 тыс. человек, они выполнили задания в тематических локациях парка - "Zарница", "Курс молодого бойца", "Площадь мастеров", "Аллея спорта", на площадках ведомств и многих других. Самых активных участников квеста Музей Победы наградил билетами в музей, сертификатами на экскурсии, памятными подарками - пилотками и монетами, а также угостил солдатской кашей. Всего в рамках программы было вручено более 85 тыс. призов.

Музей Победы провел бесплатные пешие и автобусные экскурсии по мемориальному комплексу на Поклонной горе, участниками которых стали свыше 18 тыс. человек. Вместе с гидами Музея Победы они посетили многочисленные монументы, например, самый высокий памятник в России - "Монумент Победы", скульптурные композиции "Трагедия народов", "В борьбе против фашизма мы были вместе" и другие, и узнали об истории создания комплекса.

Всего же в рамках программы "Парк Победы. Главный патриотический" около Музея Победы прошло более 100 творческих программ, во время которых выступили свыше 1,5 тыс. артистов. Все желающие могли также принять участие в спортивных состязаниях, в течение четырех месяцев в парке прошло более 70 различных соревнований - игровых турниров по городкам, мастер-классов по парашютному спорту, шахматных турниров и многие другие.

Участие в организации программ выходного дня принимали МЧС России, Росгвардия, ДОСААФ, МВД, клубы реконструкторов, участники проекта "Главные детские песни", ансамбль военно-патриотической песни "Ветер Победы", детские коллективы Москвы, творческие коллективы проекта "Московское долголетие", моделисты-конструкторы, Федерация автомобильного моделизма, Федерация спортивного туризма, Федерация легкой атлетики, Федерация велоспорта и другие.

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