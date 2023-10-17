Открылась фотовыставка "Синара-Девелопмент" о строительстве деревни фестиваля спорта

На стендах разместили фотографии, рассказывающие об этапах возведения и знаковых событиях, связанных с фестивалем и кампусом Уральского федерального университета

ТАСС, 17 октября. Компания "Синара-Девелопмент" открыла фотовыставку о строительстве деревни Международного фестиваля университетского спорта "Мегастройка уральской столицы". На стендах размещены фотографии, рассказывающие об этапах строительства и знаковых событиях, связанных с фестивалем и кампусом Уральского федерального университета (УрФУ), сообщила пресс-служба компании.

"Компания "Синара-Девелопмент" организовала выставочную экспозицию о строительстве деревни Международного фестиваля университетского спорта "Мегастройка уральской столицы". 16 октября в Екатеринбурге состоялось открытие фотовыставки, в котором приняли участие и.о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов, первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров, генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев", - говорится в сообщении.

Экспозиция "Мегастройка уральской столицы" призвана рассказать о масштабном проекте, реализованном в Свердловской области, и отметить вклад строителей в развитие мегаполиса. "Свердловская область приступила к реализации проекта "Кампус", инициированного губернатором Евгением Куйвашевым. И построенные объекты станут частью этого масштабного проекта. Кроме того, они придадут импульс развитию жилого микрорайона Новокольцовский, где в ближайшие годы планируется возвести 1 млн кв. м жилья, две современные школы, четыре детских сада", - отметил Сурганов.

Уфимцев добавил, что Екатеринбург становится студенческой столицей России. "Важный шаг в этом направлении - построенная на 60% первая очередь кампуса УрФУ. Она уже активно используется вузом. На втором этапе будут построены учебные корпуса Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, Специализированного учебно-научного центра общей площадью 100,2 тыс. кв. м. Объекты будут сданы в эксплуатацию к ноябрю 2025 года и тогда кампус УрФУ заработает в полную мощь", - отметил он, уточнив, что сейчас на строительной площадке второй очереди проводится инженерная подготовка территории.

В Новокольцовский кампус УрФУ уже сейчас входят комплексы общежитий на 8,5 тыс. мест, медицинский центр, тренировочное поле с беговыми дорожками, спортивные площадки, инженерная инфраструктура, улично-дорожная сеть. "Лично я являюсь фанатом общественного центра - это прекрасное многофункциональное здание, оборудованное лучшей мультимедийной техникой. Мечта для любого университета. Мы в полную силу протестировали его в минувшие выходные, проводили там финал Всероссийского фестиваля RuCode. Центр смог принять 1,4 тыс. человек одновременно, все системы отработали безупречно. Можно назвать это боевым крещением для объекта, которое он прошел на "отлично", - подчеркнул Бугров.

Возрастная категория: 6+.