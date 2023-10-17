Представители 81 субъекта России приняли участие в форуме по региональным инвестициям

Мероприятие прошло 13 октября

ТАСС, 17 октября. В Нижегородской области во второй раз прошел форум "Региональный инвестиционный стандарт - 2023". Деловая Россия, ТПП РФ, РСПП и Минэкономразвития в ходе мероприятия совместно представили итоги оценки внедрения регионального инвестиционного стандарта в субъектах РФ.

Всего форум "Региональный инвестиционный стандарт - 2023" собрал более 700 участников из 81 субъекта страны. Мероприятие, посвященное улучшению инвестиционного климата в российских регионах, проходило 13 октября.

Как прокомментировал Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов: "В целом можно отметить, что оценки внедрения стандарта в регионах страны достаточно высокие - в диапазоне от 80 до 90% в среднем. При этом по итогам проведенной оценки видно, что по-прежнему есть над чем работать. Особенно в области информирования региональных инвесторов и повышения качества взаимодействия между инвесторами, региональными командами и ресурсоснабжающими организациями. Необходимо перейти к непрерывной работе по улучшению инвестиционного климата. И эта работа должна быть направлена на конечный результат - объем инвестиций в регионе".

"В 2023 году деловые объединения провели оценку внедрения регионального инвестиционного стандарта в 85 регионах страны. В оценке приняли участие более 3,6 тыс. предпринимателей с действующими инвестпроектами от 50 млн рублей, это в 4,5 раза больше, чем в прошлом году, - рассказал Алексей Репик, председатель “Деловой России” на пленарной сессии форума. - Внедрение стандарта предприниматели подтвердили в 70 регионах, остальным еще необходимо провести серьезную работу", - сообщил председатель "Деловой России" Алексей Репик.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион одним из первых внедрил все элементы инвестстандарта. В качестве единого окна работает Корпорация развития. Для решения проблемных вопросов инвесторы обращаются в совет по стратегии и инвестициям. Сформированы удобная карта с базой инвестплощадок региона, инвестиционная декларация и свод инвестиционных правил.

"Нижегородская область совершила рекордный скачок в рейтинге инвестиционного рейтинга АСИ: с 70-го места на третье. И чем выше продвижение, тем больше необходимо усилий. Конкуренция среди регионов огромная. Убежден, что наше дальнейшее продвижение не было бы возможным, если бы не был запущен проект "Сквозной инвестиционный поток" и региональный инвестиционный стандарт. Это все очень важно для инвесторов, чтобы они шли сюда, инвестировали. Результат - это сегодняшнее соглашение о защите и поощрении капиталовложений на 11 млрд рублей. А инвесторы - это новые рабочие места, это дополнительные доходы, это возможность финансировать социальные расходы", - сказал Никитин.

Кроме того, в рамках форума состоялось заседание Комиссии Госсовета по инвестициям, в ходе которого участники в том числе обсудили систему поощрения социально-ответственного бизнеса. Также на полях форума прошла серия тематических мастер-классов: обсудили взаимодействие ресурсных компаний и госорганов, преференциальные режимы, систему сбора обратной связи и информирования инвесторов.

ТАСС - генеральный информационный партнер

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