Более 240 компаний участвуют в четырех агровыставках в Екатеринбурге

Экспозиции открылись на площадке МВЦ "Екатеринбург-Экспо"

ТАСС, 17 октября. Более 240 компаний участвуют в четырех агропромышленных выставках, которые открылись в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания Свердловской области.

"На площадке МВЦ "Екатеринбург-Экспо" с 17 по 19 октября под девизом "От поля до прилавка!" одновременно открылись четыре выставки: "АГРОПРОМ Урал", "InterFood Ural", "FoodTech Ural" и "Translogistica Ural", - говорится в сообщении. Со ссылкой на первого заместителя губернатора Алексея Шмыкова уточняется, что в работе выставок участвуют более 240 компаний.

По словам председателя заксобрания Людмилы Бабушкиной, на выставке "АГРОПРОМ Урал" представлены сельскохозяйственная техника, материалы и оборудование для животноводства и растениеводства. "Мы посмотрели, какая техника здесь экспонируется - глаз радует. Меры поддержки, организованные на региональном уровне, законы, которые мы принимаем - все это способствует развитию агропромышленного комплекса", - цитирует пресс-служба Бабушкину, которая приняла участие в церемонии открытия выставки.

На площадке выставки состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Свердловской области и АО "Росагролизинг". Документ направлен на увеличение объема производства сельхозпродукции путем оснащения современной техникой сельхозпредприятий на условиях лизинга.

В рамках деловой программы организованы круглые столы "Семенной фонд и селекция", "Современные технологии в растениеводстве", "Инновационные решения для животноводческого комплекса", "Актуальные вопросы ветеринарии", семинар-учеба по профессиональному кормлению молочных коров. Кроме того, 17 октября пройдет турнир по профессиональному мастерству "Трактор шоу". Завершит деловую программу выставки торжественное награждение победителей конкурса "Научные инновации и разработки в агропромышленном комплексе Уральского федерального округа".

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